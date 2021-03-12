Altın fiyatları düşüşte: 12 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Hafta başına yükselişle başlayan altında belirsizlik devam ediyor. ABD’de teşvik paketinin kabul edilmesine karşın enflasyonda artış beklentisi ile tahvil faizindeki yükselişin sürmesi altındaki baskının da devam etmesine sebep oluyor.

Geçen hafta 1,687$ seviyesine gerileyerek 8 Haziran döneminden sonraki en düşük seviyeyi gören ons altın, dün 1,715$ seviyesine yükseldi fakat sonra tekrar düşüşe geçmişti. Ons tarafındaki kayba karşın USD/TRY kurundaki yükseliş sebebiyle yurt içindeki altın fiyatları yükselmeye devam etmişti. Peki 12 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Gram altın 12 Mart Cuma gününe çok hafif bir yükselişle başladı. Buna göre önceki kapanışını 414,42 TL ile yapan gram altın fiyatları 414,55 Türk lirası alış ve 414,63 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Önceki kapanışını 686 TL ile yapan çeyrek altın, 12 Mart Cuma günü 675 Türk lirası alış ve 687 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.