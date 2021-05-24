Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları uzman yorumları neler?

Vatandaşlar altın fiyatları yükselecek mi sorusunu merak ederken altındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın fiyatları, yaklaşık olarak geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Bugün 24 Mayıs tarihinde gün içinde 507 TL'ye düşüş yaşadı. Peki altın fiyatları yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI...

Altın şu anda 507 TL civarlarında ve ons fiyatı ise şu anda 1.881 dolar seviyesinde hareket ediyor. Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 TL'ye yükseleceğini ifade etti. Başkan Kalkan, Eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 TL'ye dek yükselmesini tahmin ettiklerini söyledi.

Meksa Yatırım Altın Yorumu



İç piyasalar bayram tatili sonrası gergin ve dalgalı bir seyir izledi. ABD enflasyon endişelerine bağlı belirsizlik ve azalan risk iştahı dış borsalara olumsuz yansırken altın fiyatını yukarı doğru çekti. XAUUSD; Kâr satış denemelerine rağmen yükseliş hareketi devam ediyor. İlk destek 1.862 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde yükseliş hareketi gücünü koruyabilir. Bu seviyenin altında verilecek sonraki destek noktaları 1.852-1.840 seviyelerinde. İlk dirençler ise 1.883-1.890 seviyelerinde bulunmakta. 1.890 daha önemli. Sonraki dirençler 1.900 ve 1.920 seviyelerinde görülüyor.