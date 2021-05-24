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Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları uzman yorumları neler?

24.05.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altına yatırım yapmak isteyen veya altını olan vatandaşlar altın fiyatları yükselecek mi sorusunu merak ediyor. Gram altın fiyatları, yaklaşık olarak geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün gün içinde 507 TL'ye düşüş yaşadı. Peki altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları uzman yorumları neler? İşte yanıtı...

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları uzman yorumları neler?

Vatandaşlar altın fiyatları yükselecek mi sorusunu merak ederken altındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın fiyatları, yaklaşık olarak geçtiğimiz 6 ayın en yüksek seviyesini görmüştü. Bugün 24 Mayıs tarihinde gün içinde 507 TL'ye düşüş yaşadı. Peki altın fiyatları yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI...

Altın şu anda 507 TL civarlarında ve ons fiyatı ise şu anda 1.881 dolar seviyesinde hareket ediyor. Kalkan, yakın zamanda altının gramının 550 TL'ye yükseleceğini ifade etti. Başkan Kalkan, Eylül ayı itibariyle de altının gramının 600 TL'ye dek yükselmesini tahmin ettiklerini söyledi.

Meksa Yatırım Altın Yorumu

İç piyasalar bayram tatili sonrası gergin ve dalgalı bir seyir izledi. ABD enflasyon endişelerine bağlı belirsizlik ve azalan risk iştahı dış borsalara olumsuz yansırken altın fiyatını yukarı doğru çekti. XAUUSD; Kâr satış denemelerine rağmen yükseliş hareketi devam ediyor. İlk destek 1.862 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde yükseliş hareketi gücünü koruyabilir. Bu seviyenin altında verilecek sonraki destek noktaları 1.852-1.840 seviyelerinde. İlk dirençler ise 1.883-1.890 seviyelerinde bulunmakta. 1.890 daha önemli. Sonraki dirençler 1.900 ve 1.920 seviyelerinde görülüyor.

Ziraat FX Altın Yorumu

XAU/USD: Fed'in güvercin duruşunu koruduğu ortamda artan oynaklık ile enflasyon endişelerinden destek bulan ve 1.890 seviyesine kadar yükselen değerli maden, dün Fed toplantı tutanaklarında gerektiği durumda bir noktada tapering konusunun tartışabileceğine yönelik işaretlerin gözlenmesi ile kar realizasyonları ile karşılaştı. Diğer yandan, şahin sayılabilecek tutanaklara karşın piyasanın bu sabah daha sakin bir görüntü çizmesi ve ABD on yıllık tahvil faizinin %1,70'in altında kalmaya devam etmesi ile birlikte Ons Altın'da tekrar toparlanma görülüyor. Gelinen aşamada, Dolar da tekrar baskı altında kalırken, Ons Altın'ın 1.855 desteğinin üzerinde kalarak 1.890 direncine tekrar yönelebileceğini düşünüyoruz.

ALB Forex Altın Yorumu

Gram altın fiyatı yükselen kanal trendi içerisindeki hareketini sürdürmekte. Mart ayından beri içerisinde hareket ettiği uzun vadeli yükselen kanal trendini yukarı yönlü kırmayı test eden fiyatta kalıcılık sağlanamadı. 510.50 bölgesinden kar satışıyla karşılaşan fiyat 503.30 desteğine kadar geri çekilme yaşadı. Fiyatta düşüş hareketinin devam etmesi durumunda 500.67 seviyesi bir sonraki destek olarak takip edilebilir. Tersi durumda 507.10 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Dirençler: 507.10/ 510.50/ 515.15 Destekler: 503.30/ 500.67/ 496.50.

ALB Forex Altın Yorumu

ALB Forex yorumlarına göre; ons altın, düşüş trendi bölgesine geri dönüş hareketini yaparak 1850 seviyesini destek olarak test etti. Onay hareketi görüntüsü oluşturan değerli metalde gelen güçlü alımlar ile 1890 seviyesi direnç test edildi.1875 seviyesi altında doğru geri çekilen Ons altın bu bölge üzerine yeniden geçebilmesi ve kalıcılık yakalayabilmesi durumunda 1900 direncine doğru alımlar hız kazanabilir. 1875 seviyesi altında 1850 ana destek seviyesi takip edilebilir. 1850 seviyesi altında satış bakısı yaşanabilmekte. Dirençler: 1900/ 1915/ 1930 Destekler: 1850 1835/ 1818.

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