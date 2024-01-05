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  4. Altın güne yine yükselişle başladı: Gramı 1960 liradan işlem görüyor

Altın güne yine yükselişle başladı: Gramı 1960 liradan işlem görüyor

05.01.2024 11:13 | Son Güncelleme:
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İç piyasada geçtiğimiz yıl yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altında artış devam ediyor. Altının gramı 1960 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor

Altın güne yine yükselişle başladı: Gramı 1960 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1960 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün yatay seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1955 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1960 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.

ONS FİYATI 2 BİN 45 SEVİYESİNDE

Altının ons fiyatı da yüzde 0,1 artışla 2 bin 45 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini bildirdi.
Dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak verilerin ardından iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlanacağını dile getiren analistler, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

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