'Altın neden düşüyor? Altın yükselecek mi, düşer mi?' sorularına uzmanlardan yorum!

Altın fiyatlarıda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Altın için önemli olan ve altının sevdiği bilinen yaz sezonuna da girildi. Normalleşme dönemi ile beraber düğün yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında altın fiyatları gelmekte. Yine yatırım yapmak isteyen pek çok vatandaş da altın fiyatlarını merak ediyor. Peki altın neden düşüyor? Altın yükselecek mi, düşer mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ? UZMAN İSİMDEN AÇIKLAMALAR...

ABD'de gerçekleşecek FMOC toplantısı öncesinde vatandaşlar ve yatırımcıların ilgiyle takip ettiği ons altın fiyatları, 1900 dolar psikolojik bandının altında seyir izlerken, dolar kurundaki geri çekilmenin de verdiği etkiyle gram altın fiyatları Haziran başında gördüğü 538 TL'nin ardından yeniden 504 liraya kadar düşüş yaşamıştı.

Altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği hakkında yorumda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'de altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu ve yaz aylarını sevdiği bilinen altın için yatırımcılara önemli açıklamalar yaptı.

İslam Memiş, gram altın fiyatları için yaşanmakta olan düşüşün dolar kurundaki geri çekilmenin etkisiyle meydana geldiğini belirtti ve "Dolar/TL'nin 8.30'un altına sarkmasıyla gram altın fiyatları 510 liranın altına gevşedi. Gram altın için özellikle 502 lira teknik destek seviyesi bu seviyelerden 'Alım fırsatı' vereceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Memiş ayrıca önümüzdeki zamanlarda ons altın fiyatları için 1960 seviyesine doğru bir yönelim olabileceğini öngörüp "Uluslararası piyasalarda ons altında yükseliş olması durumunda ister istemez gram altın fiyatlarına pozitif yansıyacağından 500-510 lira aralığı iyi bir alım fırsatı sunuyor" ifadelerini kullandı.