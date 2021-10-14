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Altın neden yükseliyor, daha yükselir mi? Gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

14.10.2021 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalarda son günlerde yaşanan hareketlilik sürerken altındaki yükseliş devam ediyor. Son olarak 528 TL seviyesine gelen altının bugün yükselişini sürdürmesi sebebiyle 'Altın neden yükseliyor?' sorusu araştırılmaya başlandı. Peki altın neden yükseliyor, daha yükselir mi? Gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte son rakamlar...

Altın neden yükseliyor, daha yükselir mi? Gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

Son günlerde yaşanan piyasa hareketliliği devam ederken bugün dolar ve altında yaşanan yükselişler sonrası vatandaşlar yükseliş nedenini araştırmaya başladı. Peki altın neden yükseliyor, daha yükselir mi?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sürerken altının yükseliş sebebi de araştırılıyor. Son olarak altın 528 TL seviyesinde seyrediyor. Yükseliş sebebi merak edilen altın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yani TCMB'nın faiz indirimini takiben ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle önemli bir artış yaşamıştı.

Hafta başında dolarda ve altında yaşanmış olan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de oldukça etkili oldu. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla dolar kuru da son olarak 9,17 TL seviyesine gelerek zirve tazeledi.

MERKEZ BANKASI'NDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Merkez Bankası'nda yeni bir görev değişikliği yapıldı. Merkez Bankası başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş'ın görevden alındığı duyuruldu. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

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Altın , geçtiğimiz ay Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin aksine faiz indirmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi sonrası yükseliş yaşamıştı.

Bir önceki kapanışını 523,56 TL'den yapan altın şu anda 527,82 TL alış ve 528,25 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Altın son olarak %0,90 oranında bir değişim yaşadı.


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gram altın
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