Son dakika: Altın ve dolar fiyatı Fed ile yön buldu! Sırada TCMB faiz kararı var

Son dakika: Altın ve dolar fiyatı için kritik açıklama dün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından geldi. Fed, 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi ve politika faizini 25 baz puan artırdı. Yılın tamamında ise 6 faiz adımı daha atacağı öngörüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell, 25 baz puan faiz artırımına gittikleri FOMC toplantısı sonrasında yaptığı açıklamasında, faiz artırımlarında önde yüklemeli gitme yönünde bir karar almadıklarını, şu anda planlarının yıl boyunca faiz artırımlarına devam etmek ve aylık enflasyonu aşağı getirmek olduğunu ifade ederken, "Enflasyonun seyri gerektirir ise para politikasını sıkılaştırmayı hızlandırabiliriz ve buna hazırız" diye konuştu.

TCMB FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Fed’in kararı sonrası gözler bir diğer faiz kararı alacak merkez bankasına yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) çevrildi. TCMB 2022 yılının üçüncü faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Piyasanın genel beklentisi ise Merkez’in faizlerin sabit tutulacağı yönünde oldu.

ONS ALTIN

Fed’in faiz kararını açıklamadan önce 1905 dolar seviyelerinde hareket eden ons altın fiyatı, karar sonrası 1915 dolara kadar yükseldi. 1985 dolar seviyesine kadar çekilen ons altın 1928 dolardan kapanış yaptı. Ons altın yeni güne yükselişle başlayarak 1936 dolardan değerleniyor.

GRAM ALTIN

Dün 900 lira sınırında hareket eden gram altın fiyatı ise Fed kararı sonrasında 898 lirayı görmesinin ardından yönünü yeniden yukarı çevirerek 908 lira seviyelerine yükseldi. Kapanışı 906 liradan yapan altının gram fiyatı bu sabah 910 liradan alıcı ile buluşuyor.

DOLAR YATAY SEYREDİYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed öncesi yüzde 2,19'da bulunurken; sonrasında yüzde 2,2480 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi Fed sonrası 99 seviyesinin üzerini görürken, şu sıralarda yüzde 0,25 oranında düşüşle 98.37 seviyesine geriledi. Dün 14,70 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kuru ise günü 14,61’den kapatmasının ardından 17 Mart Perşembe günü 14,63 TL seviyelerinde bulunuyor.



