Merkez Bankası faizleri yükseltecek mi? İşte karar öncesi bilmeniz gerekenler...

Altın ve dolar fiyatı üzerinde kritik öneme sahip ABD Merkez Bankası Fed bu akşam TSİ 21.00’de faiz kararını açıklayacak. Fed’in kararı sonrası gözler bir diğer faiz kararı alacak merkez bankasına yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) çevrilecek. TCMB 2022 yılının üçüncü faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

FOREKS ANKETİ

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. 2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 12,00 ve yüzde 22,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi de yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9,00-20,00 aralığında oluşmuştu.

REUTERS VE BLOOMBERG'E GÖRE FAİZ SABİT KALACAK

Bu konudaki anketini kamuoyuna duyuran Reuters haber ajansı ekonomistlerin düşüncelerinin oy birliğiyle TCMB'nin faiz politikasında bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Yine aynı şekilde Bloomberg HT'nin yaptığı ankete göre ise piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

GOLDMAN’DAN ‘HETERODOKS ÖNLEM’ VURGUSU

Konuyla ilgili son analiz ise ABD’nin ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’tan geldi. Ünlü banka son raporunda doların TL karşısında baskısına devam edeceğini öne sürerken, “Önümüzdeki dönemde TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyoruz ve yetkililerin buna cevaben müdahale etmesi gerekeceğini düşünüyoruz. Bunların döviz müdahaleleri, yeni araçlar ve başka heterodoks önlemler olmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

FAİZLERİ 500 BAZ PUAN İNDİRMİŞTİ

TCMB 2021 yılını eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti. Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu.



