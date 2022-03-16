FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faizleri yükseltecek mi? İşte karar öncesi bilmeniz gerekenler...

Merkez Bankası faizleri yükseltecek mi? İşte karar öncesi bilmeniz gerekenler...

16.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in son aylarında faizlerde 500 baz puan indirime giden ve Ocak-Şubat ayını pas geçen Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı yarın açıklanacak. Karar öncesi kurumların tahminleri peş peşe geldi. Ekonomistlerin çoğu TCMB'nin faizleri bu ay da sabit tutacağı yönünde görüş bildirdi. İşte Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı öncesi bilmeniz gereken son dakika gelişmeleri...

Merkez Bankası faizleri yükseltecek mi? İşte karar öncesi bilmeniz gerekenler...

Altın ve dolar fiyatı üzerinde kritik öneme sahip ABD Merkez Bankası Fed bu akşam TSİ 21.00’de faiz kararını açıklayacak. Fed’in kararı sonrası gözler bir diğer faiz kararı alacak merkez bankasına yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) çevrilecek. TCMB 2022 yılının üçüncü faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te sabit bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

22401-206983103

FOREKS ANKETİ

ForeksHaber anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. 2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin medyan tahmini yüzde 14,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 12,00 ve yüzde 22,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi de yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9,00-20,00 aralığında oluşmuştu.

REUTERS VE BLOOMBERG'E GÖRE FAİZ SABİT KALACAK

Bu konudaki anketini kamuoyuna duyuran Reuters haber ajansı ekonomistlerin düşüncelerinin oy birliğiyle TCMB'nin faiz politikasında bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Yine aynı şekilde Bloomberg HT'nin yaptığı ankete göre ise piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

dddddd

GOLDMAN’DAN ‘HETERODOKS ÖNLEM’ VURGUSU

Konuyla ilgili son analiz ise ABD’nin ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’tan geldi. Ünlü banka son raporunda doların TL karşısında baskısına devam edeceğini öne sürerken, “Önümüzdeki dönemde TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyoruz ve yetkililerin buna cevaben müdahale etmesi gerekeceğini düşünüyoruz. Bunların döviz müdahaleleri, yeni araçlar ve başka heterodoks önlemler olmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

FAİZLERİ 500 BAZ PUAN İNDİRMİŞTİ

TCMB 2021 yılını eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti. Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez, ikinci faiz kararını şubat ayında açıklayarak yine sabit tutmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Smart Güneş halka arz oluyor! Hücreye 87 milyon dolarlık yatırımSmart Güneş halka arz oluyor! Hücreye 87 milyon dolarlık yatırım
Motorin fiyatına indirim geldi!Motorin fiyatına indirim geldi!
EPDK'dan akaryakıt bayileri için yeni karar!EPDK'dan akaryakıt bayileri için yeni karar!
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi

Benzin ve motorin fiyatına indirim geldi

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

ORC son seçim anketini açıkladı! Sürpriz sonuçlar…

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Dolar fiyatı için en önemli gün geldi!

Süre 21 Mart'ta doluyor! Dikkat çeken açıklama

Süre 21 Mart'ta doluyor! Dikkat çeken açıklama

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İnfial yaratan olay! Öğrenci çırılçıplak soyularak...

İnfial yaratan olay! Öğrenci çırılçıplak soyularak...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ukrayna ordusunun küçük kahramanı! Rus mayınını bulup...

Ukrayna ordusunun küçük kahramanı! Rus mayınını bulup...

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.