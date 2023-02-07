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Altın ve dolar ters düştü! Piyasalar Powell’ın konuşmasını bekliyor

07.02.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası piyasalarda dolar endeksi bir ayın zirvesine yükselirken son üç ayda güçlü bir yükseliş kaydeden altın fiyatları ise bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Piyasalarda tüm dikkatler ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell’ın Washington D.C. Ekonomi Kulübü’nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

Altın ve dolar ters düştü! Piyasalar Powell’ın konuşmasını bekliyor

2022’de son 20 yılın zirvesini gören dolar endeksi, Kasım ayında Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağını açıklamasıyla düşüşe geçti. Son dört ayı düşüşle geçiren endeks 103,75 ile 9 Ocak sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Dolar/TL kuru ise sınırlı yükselişle 18,83 TL seviyelerinde bulunuyor. Endeksteki bir ayın zirvesi ise ABD’de tarım dışı istihdam rakamının beklentilerin çok üzerine çıkması ile geldi.

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DOLAR YÜKSELDİ ALTIN GERİLEDİ

Altın fiyatları dolar ve Hazine getirilerindeki güçlenmenin devam eden baskısıyla Salı günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinde sabitlendi. Ons altın fiyatları 1888 dolar seviyelerinde hareket ederken gram altın fiyatı ise 1.135 TL’den satışa sunuluyor. Şimdi tüm dikkatler ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın günün ilerleyen saatlerinde yapacağı konuşmadan gelecek ekonomik ipuçlarına çevrildi.

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POWELL’IN KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

Washington D.C. Ekonomi Kulübü’nde konuşacak Powell’ın yapacağı ile konuşmaya çevrilecek. Enflasyon ve para politikasına ilişkin yorumlar, Cuma günü paylaşılan ve beklenenden çok daha güçlü olan tarım dışı istihdam okumasının ardından yakından izlenecek.

Fed, geçen hafta beklendiği gibi faizleri yükseltmiş ve enflasyona karşı hareket etmeye devam ederken yakın vadede bunu yapmaya devam edeceğinin sinyalini vermişti. ABD enflasyonu son aylarda önemli ölçüde gevşemiş olsa da hâlâ merkez bankasının yıllık hedefinin oldukça üzerinde.


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