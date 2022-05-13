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Altın ve dolar yatırımcısını ‘Silkeleme operasyonu var’ diyerek uyardı! İslam Memiş’ten ‘makas aralığı’ yorumu

13.05.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, dolar ve kripto paralar için değerlendirmelerde bulunan Finans Uzmanı İslam Memiş, “Bu hafta çok büyük bir bir operasyonun içindeyiz” diyerek yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyardı. ABD Merkez Bankası Fed’in bilinçli bir şekilde ‘silkeleme operasyonu’ yaptığını iddia eden İslam Memiş dolar/TL kuru ve gram altın fiyatı için ‘makas aralığı’na dikkat çekti. Memiş, ekrandaki rakamların serbest piyasada görülemeyeceğini dile getirdi.

Altın ve dolar yatırımcısını ‘Silkeleme operasyonu var’ diyerek uyardı! İslam Memiş’ten ‘makas aralığı’ yorumu

Dolar kuru 20 yılın en yüksek seviyelerinde kalmaya devam ederken hafta başından bu yana yükselişini sürdüren kur 15,50 lira seviyesini test etti. Euro/TL ise şu sıra 16,12 seviyelerinden alıcı buluyor. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon rakamları ABD Merkez Bankası Fed'in daha agresif faiz artırımına gitmesi olasılığını artırarak ons altını baskılamaya devam ediyor. Altın fiyatları 1850 dolar seviyesini aşağı yönlü kırarken, 1800 doların altına inmemek için çabalıyor. Dün günü yüzde 1 kayıpla tamamlayan gram altın ise ons altındaki düşüşe rağmen dolardaki güçlü duruş sayesinde yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

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Altın ve dolar yatırımcıları piyasalara ilişkin son gelişmeleri araştırırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir yorum geldi. Youtube kanalında piyasalarda yaşanabilecek gelişmelere dair değerlendirme yapan İslam Memiş ABD Merkez Bankası Fed tarafından silkeleme operasyonu yapıldığını iddia etti.

İşte İslam Memiş’in piyasalara ilişkin değerlendirmelerinden öne çıkan satırbaşları:

“MERKEZ BANKALARININ FAİZ ARTTIRMAKTAN BAŞKA ÇARESİ KALMADI”

“Hiç kimsenin beklemediği bir anda Amerikan Merkez Bankası Fed ciddi bir silkeleme operasyonu yaptı. Bu operasyonla birlikte bütün varlıklarda sert çöküş yaşandı. Bu süreçte dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerine hızlı bir şekilde çıktığını gözlemliyoruz. Yani dolar uluslararası piyasalarda değer kazanma sürecine devam ediyor. Bu hafta Fed üyeleri ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları oldu. Faiz artırım süreci ile ilgili pozitif ve şahin tonda yapılan açıklamalar diğer riskli varlıklarda satışlara neden oldu. Özellikle küresel borsalarda sert düşüşler gördük. Yüksek enflasyon karşısında merkez bankalarının kontrollü bir şekilde piyasaları manipüle etmesi özellikle resesyon riski ile küresel piyasaların karşı karşıya gelmesi, merkez bankalarının faiz artırmaktan başka çaresinin kalmaması da gelecek aylar için çok da yönetilebilir bir dünya ekonomisi olmadığını bize göstermiş oluyor.”

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“3 LİRALIK MAKAS ARALIĞI VAR”

“Yatırımcılar bu süreçte soğukkanlı bir şekilde panik yapmadan kalmalılar. Bu hafta yaşanan sert çöküşten sonra kripto paralarda haftanın son işlem gününde toparlanma görülüyor. Aslında her ne kadar düşük bir rakam varsa bu piyasaya giren yatırımcı sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz” ifadelerini kullanan İslam Memiş, dolar kurunda serbest piyasa, bankalar ve ekran arasında 3 liralık makas aralığı olduğunu belirterek, “Makas aralıklarına dikkat edin. Ne alırken ne satarken bu makas aralıklarını göz önünde bulundurmayan yatırımcı yanlış hamleler yapabilir” dedi.

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“EKRANDAKİ FİYATA GRAM ALTIN PİYASADA YOK”

Altının ons aralığı için 1830-1930 doları işaret eden İslam Memiş, “Bu bant aralığında kalmaya devam ediyor. 1830 dolar seviyesi dün kırıldı. Ons altında düşüşlerin devam etmesi için en az iki gün üst üste bu seviyenin altında kapanış gerçekleştirmesi lazım. 900 liranın altına sarkmayan bir gram altın var. Gram altının kurtarıcısı dolar kuru oldu. Dolar yüksek olduğu için gram tarafında düşüşler görmedik. Ekranlarda 906 lira görseniz de şu anda Kapalıçarşı piyasasında gram altın 925 lira. Yani 906 liraya gram altın piyasada yok. O yüzden alım satım arasındaki yanılgıyı rafa kaldırıp buna alışmanız gerekiyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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“Dolardaki değer artışının yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Doların karşısındaki tüm yatırım araçları şu anda ezme politikası ile insanların varlıklarını çalıyorlar” diyen İslam Memiş şunları dile getirdi:

“Çok büyük bir operasyonun içerisindeyiz bu hafta. O yüzden tuzaklara karşı duruşunuzu bozmayın. Dünyada yükselen bir enflasyon var. Merkez bankaları köşeye sıkıştı. Küresel finans sistemi çöktü. Sistem çöktüğü için de insanların elinden varlıklarını alıyorlar. Lütfen varlıklarınıza sahip çıkın.”


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