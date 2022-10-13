Altın ve dolarda ABD enflasyonu bekleyişi! 'Ciddi bir hareketlilik olabilir' diyerek uyardılar

Piyasalar bugün ABD'den gelecek veriye kitlendi. Küresel piyasalarda, artan resesyon uyarıları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri ve İngiltere tahvil piyasasında süren belirsizliklerle negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün açıklanacak ABD'nin eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi. Beklenti Eylülde enflasyonun ağustostaki yüzde 8.3'lük seviyesinden yüzde 8.1'e gerilemesi yönünde.

PİYASALARDA SON DURUM

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamlarının açıklanacağı güne dolar düşüşle başladı. Dolar/TL kuru bugüne 18.56 TL'den başlarken, Euro/TL 18,0553TL'den işelm görüyor. Geçitğimiz günlerde bin liranın üzerine çıkan altın fiyatları ise 997 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLER YAŞANABİLİR

Uzmanlar bugün ki enflasyon verilerinin beklentilerin dışında gelmesi halinde piyasada ciddi bir hareketlilik yaşanabileceği görüşünde.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, yoğun veri ve haber akışı ile piyasalardaki enflasyon ve resesyon ikileminin arttığına işaret ederek, merkez bankalarının agresif politikalarına devam edeceği beklentileri ve tahvil piyasasındaki belirsizliğin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

ABD'de başlayan 3. çeyrek bilanço dönemi ile hisse ve sektör bazlı hareketliliğin öne çıkabileceğine işaret eden analistler, veri gündeminde ise ABD ve Almanya'da enflasyonun öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

