Altın ve dolarda yılın son virajı! Fed yılın son faiz kararını açıklayacak: Altın fiyatları için yeni tahmin...

Altın ve dolar yatırımcıları için çok kritik bir haftaya girildi. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz kararları tek tek açıklayacak. Ancak en çok merak edilen açıklama ise ABD kanadından gelecek. Fed piyasalara yön verecek yılın son faiz kararını Çarşamba günü duyuracak.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle yeni haftanın ilk gününde dolar güç kazandı. Endeks 104,8 seviyelerinden güne başladı. Dolar/TL kuru ise 18,64 seviyelerinde bulunuyor. 1.810 dolarla 5 ayın zirvesini test eden altının ons fiyatı 1.790 doların hemen altından işlem görüyor. Gram altın ise 1071 liradan alıcı ile buluşuyor.

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FED YILIN SON FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

On yılların enflasyon rekorunu kıran ABD’de 1980 yılından bu yana en hızlı faiz artırımına giden Fed, art arda dört kez 75 baz puanlık artış da dahil olmak üzere bu yıl faiz oranlarını 375 baz puan artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell kısa süre önce yaptığı açıklamasında faiz artış hızını yavaşlatmanın zamanının gelmiş olabileceğini belirtmişti. Cuma günü açıklanan ABD ÜFE verilerinin geçen ay beklenenden biraz daha fazla arttığını gösteren veriler sonrasında beklentiler değişmedi. Piyasada Fed’in faizleri 50 baz puan artırma olasılığı yüzde 78, 75 baz puan artırma olasılığı yüzde 21 oldu.

Ancak son faiz kararına ilişkin toplantı tutanaklarının ardından gözler, 2023'te faizlerin nihai olarak ne kadar yükselebileceğine dair sinyallere dönebilir.

ABD TÜFE VERİSİ BEKLENİYOR

Öte yandan bir diğer gelişme ise ABD'de Kasım ayına ilişkin tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) verileri. Salı günü açıklanacak veriler için ekonomistler yıllık enflasyon oranının yüzde 7,7’den yüzde 7,3’e gerilemesini bekliyor.

ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “TÜFE’nin doğru yönde seyretmesi bekleniyor. Ancak, birçok kişinin beklediği kadar hızlı düşmeyecek. Altın konusunda kısmen ayı pozisyonuna geçtim. Fed sonrası altının sarsılması mümkün. Ancak, sonunda daha da yükselme ihtimali var. Potansiyel bir olumsuzluğa bakıyorum. Ancak bu kısa ömürlü olacak” dedi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTIN FİYATLARI İÇİN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Edward Moya, yatırımcıların Fed’in mesajlarını nasıl yorumlayacaklarının da önemli olacağını söylüyor. Analiste göre, yatırımcıların Fed hakkında ne düşündüğünü görmek ilginç olacak. Moya “Bu, bir duraklamanın ardından gelen son yürüyüş mü olacak?” sorusuna şu yönde cevap veriyor:

“Yine de Şubat ayında 50 bps daha gidebileceklerini iddia etmek mümkün. Ve sonra, Mart ayında, muhtemelen bir tartışma olur. Hala daha sıkılaştırmanın gerekli olduğu görülüyor. Makro verilerin yanı sıra, Ukrayna’daki savaşın daha da kızışma ihtimali var. Bu yüzden, jeopolitiğin altın için yeniden daha büyük bir rol oynamaya başlaması olası. Bu, üzerinde durmamız gereken bir şey. Savaşın daha da tırmanması riskleri bir kez daha ortalıkta dolaşıyor. Bu da altına güvenli liman değeri kazandıracak.”



