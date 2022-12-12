FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Altın ve dolarda yılın son virajı! Fed yılın son faiz kararını açıklayacak: Altın fiyatları için yeni tahmin...

Altın ve dolarda yılın son virajı! Fed yılın son faiz kararını açıklayacak: Altın fiyatları için yeni tahmin...

12.12.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar yatırımcıları Fed’in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını heyecanla bekliyor. Fiyatların ne yöne gideceğine ilişkin ipucu arayan yatırımcılar ekonomistlerin altın tahmini ve yorumlarını dikkatle takip ediyor. Fed’in faiz kararının altın fiyatlarını sarsabileceğini dile getiren OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya 2023 Mart ayına dikkat çekerek, “Jeopolitiğin altın için yeniden daha büyük bir rol oynamaya başlaması olası” dedi.

Altın ve dolarda yılın son virajı! Fed yılın son faiz kararını açıklayacak: Altın fiyatları için yeni tahmin...

Altın ve dolar yatırımcıları için çok kritik bir haftaya girildi. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz kararları tek tek açıklayacak. Ancak en çok merak edilen açıklama ise ABD kanadından gelecek. Fed piyasalara yön verecek yılın son faiz kararını Çarşamba günü duyuracak.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle yeni haftanın ilk gününde dolar güç kazandı. Endeks 104,8 seviyelerinden güne başladı. Dolar/TL kuru ise 18,64 seviyelerinde bulunuyor. 1.810 dolarla 5 ayın zirvesini test eden altının ons fiyatı 1.790 doların hemen altından işlem görüyor. Gram altın ise 1071 liradan alıcı ile buluşuyor.

iStock-1436973214

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN...

FED YILIN SON FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

On yılların enflasyon rekorunu kıran ABD’de 1980 yılından bu yana en hızlı faiz artırımına giden Fed, art arda dört kez 75 baz puanlık artış da dahil olmak üzere bu yıl faiz oranlarını 375 baz puan artırdı. Fed Başkanı Jerome Powell kısa süre önce yaptığı açıklamasında faiz artış hızını yavaşlatmanın zamanının gelmiş olabileceğini belirtmişti. Cuma günü açıklanan ABD ÜFE verilerinin geçen ay beklenenden biraz daha fazla arttığını gösteren veriler sonrasında beklentiler değişmedi. Piyasada Fed’in faizleri 50 baz puan artırma olasılığı yüzde 78, 75 baz puan artırma olasılığı yüzde 21 oldu.

Ancak son faiz kararına ilişkin toplantı tutanaklarının ardından gözler, 2023'te faizlerin nihai olarak ne kadar yükselebileceğine dair sinyallere dönebilir.

iStock-1302948801

ABD TÜFE VERİSİ BEKLENİYOR

Öte yandan bir diğer gelişme ise ABD'de Kasım ayına ilişkin tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) verileri. Salı günü açıklanacak veriler için ekonomistler yıllık enflasyon oranının yüzde 7,7’den yüzde 7,3’e gerilemesini bekliyor.

ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

OANDA kıdemli piyasa analisti Edward Moya, altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “TÜFE’nin doğru yönde seyretmesi bekleniyor. Ancak, birçok kişinin beklediği kadar hızlı düşmeyecek. Altın konusunda kısmen ayı pozisyonuna geçtim. Fed sonrası altının sarsılması mümkün. Ancak, sonunda daha da yükselme ihtimali var. Potansiyel bir olumsuzluğa bakıyorum. Ancak bu kısa ömürlü olacak” dedi.

iStock-914746840

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ALTIN FİYATLARI İÇİN BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Edward Moya, yatırımcıların Fed’in mesajlarını nasıl yorumlayacaklarının da önemli olacağını söylüyor. Analiste göre, yatırımcıların Fed hakkında ne düşündüğünü görmek ilginç olacak. Moya “Bu, bir duraklamanın ardından gelen son yürüyüş mü olacak?” sorusuna şu yönde cevap veriyor:

“Yine de Şubat ayında 50 bps daha gidebileceklerini iddia etmek mümkün. Ve sonra, Mart ayında, muhtemelen bir tartışma olur. Hala daha sıkılaştırmanın gerekli olduğu görülüyor. Makro verilerin yanı sıra, Ukrayna’daki savaşın daha da kızışma ihtimali var. Bu yüzden, jeopolitiğin altın için yeniden daha büyük bir rol oynamaya başlaması olası. Bu, üzerinde durmamız gereken bir şey. Savaşın daha da tırmanması riskleri bir kez daha ortalıkta dolaşıyor. Bu da altına güvenli liman değeri kazandıracak.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Asgari ücret onu da etkileyecek! Yüzde 60 artış...Asgari ücret onu da etkileyecek! Yüzde 60 artış...
‘Taraflarla konuştum' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı! ‘Taraflarla konuştum' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Altın dolar

En Çok Okunan Haberler

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

EYT’de hesaplar sil baştan! 3600 gün ile emeklilik…

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.