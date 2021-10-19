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Altın yükselişte!19 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? 19 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

19.10.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Ekim Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Gün içinde gram altın 535 seviyesine kadar çıktı. Gram altın geçtiğimiz yıl kasım ayında tarihi zirvesi 540 lirayı görmüştü. Şu anda 533 TL’de olan gram altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Dolar, euro ve altında bugün artış yaşanıyor. Peki 19 Ekim gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 19 Ekim 2021 altın fiyatları...

Altın fiyatlarını ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 533 TL seviyesinde güne başladı. 19 Ekim 2021 Salı gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

19 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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19 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 529,81 TL'den yapan gram altın şu anda 533,68 TL alış ve 533,77 TL satış fiyatına sahip.

Öte yandan gram altın gün içerisinde 535 lira seviyesine kadar yükseldi.

Gram altın geçtiğimiz yıl kasım ayında tarihi zirvesi 540 lirayı görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.476,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.446,00 TL alış ve 3.504,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.745,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.725,00 TL alış ve 1.758,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 872,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Ekim itibariyle 863,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 879,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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