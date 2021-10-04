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  4. Altın düşüş trendinde! 4 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın düşüş trendinde! 4 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

04.10.2021 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ekim Pazartesi haftanın ilk gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 501 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Euroda artış görülürken, dolar ve altında düşüş yaşanıyor. Peki 4 Ekim gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 4 Ekim 2021 altın fiyatları...

Altın fiyatlarını vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 501 TL seviyesinde güne başladı. 4 Ekim tarihinde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

4 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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4 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 501,42 TL'den yapan gram altın şu anda 500,93 TL alış ve 501,03 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.300,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.237,00 TL alış ve 3.298,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.656,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.626,00 TL alış ve 1.655,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 828,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Ekim itibariyle 813,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 828,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.


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gram altın çeyrek altın yarım altın
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