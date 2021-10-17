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Altında ibre aşağıyı gösteriyor! 17 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

17.10.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ekim Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde altın fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Şu anda 526 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Dolar, euro ve altında bugün düşüş yaşanıyor. Peki 17 Ekim gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 17 Ekim 2021 altın fiyatları...

Altında ibre aşağıyı gösteriyor! 17 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Ekim 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarını ilgiyle takip edilirken, ibre bugün kırmızıyı gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 526 TL seviyesinde güne başladı. 17 Ekim 2021 tarihinde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

17 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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17 Ekim Pazar günü haftanın son gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 530,22 TL'den yapan gram altın şu anda 525,89 TL alış ve 526,09 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.484,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.397,00 TL alış ve 3.461,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.749,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.701,00 TL alış ve 1.737,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 874,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Ekim itibariyle 851,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 868,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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