Altında ibre kırmızıyı gösteriyor! 9 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Eylül 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın fiyatlarını vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyen veya yatırım amaçlı altın satın almak isteyen vatandaşlar "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın, önceki günlerde yaşadığı yükselişin sonrasında düşüş yaşamıştı. 9 Eylül 2021 tarihinde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.

9 EYLÜL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Eylül Perşembe günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 486,74 TL'den yapan gram altın şu anda 486,37 TL alış ve 486,46 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 3.209,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.148,00 TL alış ve 3.206,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.611,00 TL üzerinden yapan yarım altın ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 1.581,00 TL alış ve 1.609,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 805,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 9 Eylül itibariyle 791,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 804,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



