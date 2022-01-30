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Altında son durum! 30 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

30.01.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ocak Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 777 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Fed'in faiz kararı sonrası altında önemli bir düşüş yaşanmıştı. Peki 30 Ocak gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 30 Ocak 2022 altın fiyatları...

Haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 788 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.315 liradan işlem görmekteydi. Resmi Gazete'de geçtiğimiz aylarda yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 30 Ocak 2022 Pazar altın fiyatları...

30 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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30 Ocak Pazar günü haftanın son gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 788,10 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 777,23 lira satış fiyatı 777,35 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.194,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.045,00 TL satış fiyatı 5.136,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.607,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.523,00 TL alış ve 2.579,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.303,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Ocak itibariyle 1.261,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.289,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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