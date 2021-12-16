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Altında son rakamlar! 16 Aralık altın ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın, çeyrek ve yarım altın kaç TL oldu?

16.12.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, son haftalarda hareketliliğine devam ederken piyasalar bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararına odaklanmıştı. Merkez Bankası, Aralık ayında yaptığı toplantıda faizleri yüzde 15'ten 14'e düşürdü. Şu anda 879 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Gram altın, önceki günlerde 800 TL'nin üzerine çıkmıştı. Peki 16 Aralık gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte faiz kararı sonrası son durum...

Bugün piyasalarda Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanıldı. Merkez Bankası, Aralık toplantısında faizleri 100 baz puan indirdi. Gram altın şu anda 879 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altın, önceki günlerde 800 TL'nin üzerine çıkmıştı. Peki 16 Aralık gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu?

FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE KADAR OLDU?

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16 Aralık Perşembe günü haftanın dördüncü gününde Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Karar sonrası altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 882,52 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 879,35 lira satış fiyatı 882,52 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.930,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.930,00 TL satış fiyatı 5.865,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.885,84 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.805,12 TL alış ve 2.885,84 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.442,92 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 16 Aralık itibariyle 1.406,96 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.442,92 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

FED DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Bugün gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Gerçekleştirilen piyasa anketleri ve finansal kuruluşların açıklamalarında 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkıyordu. Ancak 200-300 baz puanlık indirim bekleyenler de mevcuttu.

Ayrıca dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. 2022 ve 2023 yılları için üç faiz artışı beklentisi öne çıktı. Fed, enflasyonda artışın geçici olduğu ifadesinden ise vazgeçti.

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