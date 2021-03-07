Altında yukarı yönlü hareket: 7 Mart gram, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları sonrası altın fiyatı son 9 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 1691 dolara inmişti. Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle hareket eden gram altının alış fiyatı 411 TL, satış fiyatı ise yine 411 TL bandında hareket ediyor. Çeyrek altın ise 670 TL alış ve 682 TL satış seviyesinde izliyor. Peki 7 Mart gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



7 Mart Pazar günü piyasaların kapalı olduğu gün, Cuma günkü kapanışının üzerinden işlemlerini sürdürüyor. Buna göre serbest piyasada gram altın fiyatları 411 Türk lirası alış ve 411 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Önceki kapanışını 684 TL ile yapan çeyrek altın, 7 Mart Pazar günü 670 Türk lirası alış ve 682 Türk lirası satış fiyatı üzerinden işlemlerini devam ettiriyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI



411,19 TL alış fiyatından işlemlerine devam eden spot altın, 411,29 Türk lirasından alıcı buluyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI



Altının ons fiyatı ise bin 698,02, bin 698,40 TL bandında hareket ediyor.