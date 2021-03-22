Anlık Sterlin fiyatları | 22 Mart Sterlin ne kadar oldu? Canlı Sterlin kuru ne kadar?

Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı.

Yatırımcıların son yapılan değişikliklerden sonra gözü erken açılan Asya piyasalarındaki hareketliliğe çevrildi. Saat farkı sebebiyle erken açılan yurtdışı piyasalarında Sterlin büyük bir hareketlilik yaşıyor. Yatırımlarını döviz kuruna gerçekleştirecek olan yatırımcılar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Anlık Sterlin alışta 11,46 TL’den işlem görürken, satışta 11,48 TL bandında seyrediyor.

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Kavcıoğlu bankacılarla görüştü

Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alınmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nda bulunan bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.