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BDDK'dan gelen swap hamlesiyle dolar düşüşe geçti

DOVİZ HABERLERİ  | 25.09.2020 09:52 | Son Güncelleme

BDDK'nın swap kararının ardından dolar/TL 7.62'ye yakın seviyeden 7.51'e kadar geriledi.

BDDK'dan gelen swap hamlesiyle dolar düşüşe geçti

Dolar/TL haftanın son işlem gününe düşüşünü sürdürerek başladı. Dün TCMB'nin faizi artırması sonrası gevşeyen kur, BDDK'nın swap adımı ile aşağı yönlü hareketini güçlendirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurtiçindeki bankaların yurtdışıyla yaptıkları dolar-TL para takası işlemlere getirdiği sınırlamayı gevşetti. Kararın ardından dolar/TL 7.62'ye yakın seviyeden 7.51 seviyelerine kadar geriledi.

TCMB dün dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandı yüzde 11.75'e, geç likidite penceresi faiz oranı yüzde 13.25'e yükseltilmiş oldu.

Euro/TL de 8.7804 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası dün dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandı yüzde 11,75'e, geç likidite penceresi faiz oranı yüzde 13,25'e yükseltilmiş oldu.


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