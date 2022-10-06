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'Bir yıldan fazla sürebilir!' Reuters duyurdu: Dolar tahmini…

06.10.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 dolar tahmini ne olur? Şu anda dolara yatırım yapılır mı? Doların gidişatı ne olur? Soruları yatırımcıların gündeminde yer alırken Reuters tarafından ekonomistlerle yapılan anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bu yıl önde gelen para birimleri karşısında durdurulamaz bir yükseliş gösteren ABD dolarının hakimiyetini gelecek yıla da taşıması bekleniyor. Euro’nun dolar karşısındaki değerinin ise gelecek altı ayda bu seviyelerde yatay kalacağı tahmin ediliyor.

'Bir yıldan fazla sürebilir!' Reuters duyurdu: Dolar tahmini…

Reuters tarafından döviz piyasası stratejistleri arasında yapılan anket, bu yıl yüzde 16 yükselen ve son 50 yılın en iyi performansını gösteren Dolar Endeksi'nin henüz dönüş noktasına gelmediğini gösterdi. Ankete katılan 55 stratejistin 47'si, yüzde 85'i, ABD dolarının kur sepeti karşısında henüz dönüş noktasına gelmediğini belirtirken, bu noktaya gelecek 3 ayda gelineceğini düşünenlerin sayısı 17, 6 ayda ulaşılacağına inananların sayısı 25 oldu. Geri kalan 4 stratejist ise o seviyeye ulaşılmasının bir yıl veya daha uzun sürebileceğini ifade ettiler.

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EURO 6 AY DAHA BÖYLE

Katılımcılar bu yıl ABD doları karşısında yüzde 12 değer kaybeden euronun en azından gelecek 6 ayda bu seviyede kalmaya devam edeceğini öngördüler. Gelecek 1 yılda ise paritenin 0,99 civarından 1,03'e toparlanması bekleniyor.

Stratejsitlerin ABD doları/Japon yeni paritesi için gelecek 3, 6 ve 12 aya yönelik beklentileri 144,0, 140,5 ve 135,0 oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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