Son dakika: ENAG ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan ENAG, ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,68 artarken yıllık yüzde 45,12 olarak gerçekleşti.

ENAG’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ekim 2026 döneminde %2,68 oranında artmıştır. E-TÜFE’nin son 12 aylık artış oranı ise %45,12 olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerine yer verildi.

ENAG verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,10 artarken yıllık yüzde 46,61 olarak gerçekleşmişti.