FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Son dakika: ENAG ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

ENAG verilerine göre ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,68 artarken yıllık yüzde 45,12 arttı.

Son dakika: ENAG ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
Cansu Çamcı

Bağımsız akademisyen ve ekonomistlerden oluşan ENAG, ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,68 artarken yıllık yüzde 45,12 olarak gerçekleşti.

Son dakika: ENAG ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı 1

ENAG’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ekim 2026 döneminde %2,68 oranında artmıştır. E-TÜFE’nin son 12 aylık artış oranı ise %45,12 olarak gerçekleşmiştir.” ifadelerine yer verildi.

ENAG verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,10 artarken yıllık yüzde 46,61 olarak gerçekleşmişti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli olduTÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu
Otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-ekim döneminde azaldıOtomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-ekim döneminde azaldı

Anahtar Kelimeler:
ENAG
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

Tansiyon yükseldi! Harekete geçtiler: Rus sınırında özel operasyon

Tansiyon yükseldi! Harekete geçtiler: Rus sınırında özel operasyon

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çarpıcı sözler: “Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk değişir”

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Avukatı duyurdu: Killa Hakan yoğun bakıma kaldırıldı

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

İkinci el otomobilde 'panik piyasası' hakim! Fiyatlarda dikkat çeken düşüş

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.