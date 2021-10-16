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Bitcoin'de flaş gelişme! 62 bin dolar aşıldı

16.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin sermaye piyasaları regülatörü SEC, Bitcoin vadeli işlemler ETF'sini onayladı. Kripto para biriminde gerçekleşen kazanan yükseliş, Bitcoin'e de yansıdı. Bitcoin, 62 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin'de flaş gelişme! 62 bin dolar aşıldı

Sonbahar ile birlikte hareketlenen Kripto Para birimlerinde önemli bir gelişme yaşandı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Ons altındaki değer kaybı gibi etkenler, kripto para piyasalarında değişimlere neden oldu.

Bitcoin'de flaş gelişme! 62 bin dolar aşıldı

Kripto para piyasasının önemli birimlerinden bitcoin, yükselişini sürdürüyor.

Bitcoin, son günlerde, Nisan ayındaki rekor oranı olan 64 bin dolar seviyesine yeniden yaklaştı. Bitcoin, ABD'nin sermaye piyasaları regülatörü kuruluşu SEC'ten gelen haberle, yeniden yükselişe geçti.

SEC'in, Bitcoin vadeli işlemler ETF'sinin işlem görmesine uzun süre sonra onay vermesiyle, Bitcoin 62 bin dolar seviyesini aştı. Bitcoin'in Türk Lirası değeri ise 573 bin lira seviyesinı buldu.

ETHEREUM'DA DA DURUM AYNI

Bitcoin'deki yükseliş, Ethereum'u da etkiledi. Yüzde 1'e yakın primle ilerleyen Ethereum, 3856 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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