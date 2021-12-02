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Brent petrolün varil fiyatı 69,81 dolar

02.12.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 69,81 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 69,81 dolar

Dün 72,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,36 artışla 69,81 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,38 dolardan alıcı buldu.

BUGÜN TOPLANTI YAPILACAK

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve ocak ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bugün bir araya geleceği toplantıya odaklandı.

Toplantıdan çıkacak kararda, ABD'nin başı çektiği büyük petrol tüketicisi ülkelerin ortak rezerv satışı hamlesinin yanı sıra petrol fiyatlarında sert düşüşe neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına ilişkin gelişmelerin etkili olması bekleniyor.

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Öte yandan, yeni varyanta ilişkin endişeler ve mevcut aşıların etkinliğine dair farklı açıklamalar fiyatların yükselişini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,20 ile 71 dolar aralığının direnç, 69,40 ile 68,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)

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