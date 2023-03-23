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Bu kez rekor euro/TL kurundan geldi! 21 TL’den dönüş

23.03.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta düşüş yaşayan euro/dolar paritesi Fed toplantısının ardından yükselişe geçti. Bu gelişme ile yurt içinde euro/TL tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur 21 seviyesine çok yaklaşarak 19,96 TL'nin üzerini test etti.

Bu kez rekor euro/TL kurundan geldi! 21 TL’den dönüş

ABD’de başlayan ve Avrupa’ya sıçrayan bankacılık krizinin piyasada yaşattığı likitide sorununa karşılık ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB gelişmeleri yakından izlediklerini dile getirdi. İki banka da gerekli olması halinde faiz artırımına devam edecekleri mesajını verdiler.

Finansal sektörde yaşanan sorunların ardından kriz korkuları ile düşüş yaşayan euro/dolar paritesi 15 Mart’ta 1.05’e gerilemesinin ardından bugün yönünü yukarı çevirdi. Dünkü Fed toplantısının ardından 1,09’un üzerini test eden parite bugün 1,08 seviyelerinden işlem görürken yurt içinde euro/TL paritesi rekor kırdı.

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EURO/TL’DE TARİHİ REKOR

Panik satışlarının arttığı hafta 19,76 seviyesine gerileyen euro kuru, bu hafta paritenin de etkisiyle rekor tazeledi. Kur, 21 Aralık 2021’deki rekorunun ardından 2 Şubat 2023’te en yüksek seviyeyi gördü. Bugün ise 20,96 ile rekor tazeledi.
Dolar endeksi şu sıralarda 102,06 seviyesinde bulunurken, yurt içinde dolar/TL kuru 19,04’ten işlem görüyor.

DOLAR

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Euro dolar

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