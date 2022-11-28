Bugün Dolar NE KADAR? 28 Kasım 2022 1 dolar ne kadar? İşte dolar, euro, sterlin GÜNCEL döviz kurları!

Güncel döviz kuru rakamları merak ediliyor. Bugün dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? 28 Kasım 2022 1 dolar ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte güncel döviz kurları hakkında tüm merak edilenler...

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde dolar, euro ve sterlin yatay yönlü bir seyirle başlangıç yaptı. Dolar 18,6102 TL'den alınıyor ve 18,6244 TL'den satılıyor.

28 KASIM 2022 EURO NE KADAR?

Euro ise bugün 19,2796 TL'den alınıyor, 19,2995 TL'den satılıyor.

İNGİLİZ STERLİNİ BUGÜN NE KADAR?

İngiliz Sterlini ise bugün 22,4445 TL alış fiyatı ve 22,4701 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

