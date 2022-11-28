FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Bugün Dolar NE KADAR? 28 Kasım 2022 1 dolar ne kadar? İşte dolar, euro, sterlin GÜNCEL döviz kurları!

Bugün Dolar NE KADAR? 28 Kasım 2022 1 dolar ne kadar? İşte dolar, euro, sterlin GÜNCEL döviz kurları!

28.11.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Güncel döviz kurları ise güncel olarak araştırılıyor. ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini haftaya yatay seyirde başladı. Peki, Bugün Dolar NE KADAR? 28 Kasım 2022 1 dolar ne kadar, kaç TL? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Bugün Dolar NE KADAR? 28 Kasım 2022 1 dolar ne kadar? İşte dolar, euro, sterlin GÜNCEL döviz kurları!

Güncel döviz kuru rakamları merak ediliyor. Bugün dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? 28 Kasım 2022 1 dolar ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte güncel döviz kurları hakkında tüm merak edilenler...

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde dolar, euro ve sterlin yatay yönlü bir seyirle başlangıç yaptı. Dolar 18,6102 TL'den alınıyor ve 18,6244 TL'den satılıyor.

euro

28 KASIM 2022 EURO NE KADAR?

Euro ise bugün 19,2796 TL'den alınıyor, 19,2995 TL'den satılıyor.

İNGİLİZ STERLİNİ BUGÜN NE KADAR?

İngiliz Sterlini ise bugün 22,4445 TL alış fiyatı ve 22,4701 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleştiMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleşti
KYK borçlarına yapılandırma! Bugün başladı! E-Devlet’ten bakılabiliyor KYK borçlarına yapılandırma! Bugün başladı! E-Devlet’ten bakılabiliyor
Anahtar Kelimeler:
euro ne kadar dolar ne durumda euro son dakika fiyatı dolar - euro kuru bugün son dakika dolar 1 dolar sterlin alış satış fiyatı dolar 1 dolar kaç türk lirası

En Çok Okunan Haberler

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Gündem olan tartışma! Aynı kişi olduğuna kimse inanmıyor

Gündem olan tartışma! Aynı kişi olduğuna kimse inanmıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.