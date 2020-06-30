Bugün dolar ne kadar? (30 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Koronavirüs salgını global piyasaları döviz kurlarını etkiledi ve ekonomistlerden sokaktaki vatandaşa hemen herkes dolar kurunu takip ediyor. Bugün dolar kaç TL oldu, işte son dakika dolar kuru...
Son dönemdeki hareketleri ile dikkat çeken dolar ne kadar olur merak ediliyor? Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 30 Haziran 2020 Salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...
Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.84 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8383 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8614 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 6.8573 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.7736 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.7711 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.5727 TL seviyesinde işlem görüyor.
30 Haziran saat 07.00 itibari ile dolar kuru 6,85 TL’den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,72 TL'de yer alıyor.
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Dolar gibi döviz kurlarının hareketlerine tesir eden, yükselmesini veya düşmesini etkileyen pek çok farklı unsur vardır. Ekonomik ve siyasi etmenlere son olrak tüm dünyada pek çok sektörün durma noktasına gelmesine neden olan koronavirüs gibi global felaketler de var. Bunun dışında tabii ABD ekonomisi, FED kararları, dünyada doların konumu, global ekonomik trendler, IMF, cari açık, enflasyon ve enflasyon beklentileri, faiz oranları, sektörel gelişmeler, ülke ekonomisi gibi her zaman geçerli olan pek çok durum dolar neden yükseliyor sorusunun cevabı olabilir.
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