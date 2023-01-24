Bursa TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 24 Ocak CANLI YAYIN İZLE! Bursa Karacabey TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA ekranı

Bursa TOKİ kura çekilişi bugün devam ediyor. 3.316 konutun kurasında bugün diğer kategorisinde yer alan daireler sahiplerini bulacak. Kura çekimi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda noter huzurunda çekilecek. Peki, Bursa Karacabey TOKİ KURA SONUÇLARI nasıl sorgulanır? İşte tüm merak edilenler....

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bursa İli Karacabey İlçesi Karakoca Mahallesi'nde yer alan 3.316 konutun kura çekimi bugünde devam ediyor. Kura çekilişini kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlemek mümkün.

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Bursa Karacabey kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ BURSA KARACABEY KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ





