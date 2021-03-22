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Canlı Sterlin kuru ne kadar? Anlık Sterlin ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 22.03.2021 11:29 | Son Güncelleme

Merkez Bankası’nda Cumartesi günü gerçekleşen görev değişikliğinin ardından yatırımcılar açılan yurtdışı piyasalarını yakından takip ediyor. Asya piyasalarının erken saatte açılmasının ardından piyasada hareketlilik gerçekleşmişti. Bu hareketlilikten sonra yatırımcılar Sterlin kuru fiyatlarını merak etmeye başladı. Anlık Sterlin şu an için 10,87 TL’den işlem görüyor.

Canlı Sterlin kuru ne kadar? Anlık Sterlin ne kadar oldu?

Yatırımcıların Merkez Bankası’nda gerçekleşen değişikliklerden sonra gözü erken açılan Asya piyasalarındaki hareketliliğe çevrildi. Saat farkı sebebiyle erken açılan yurtdışı piyasalarında Sterlin büyük bir hareketlilik yaşıyor. Yatırımlarını Sterlin bazında yapan vatandaşlar anlık Sterlin fiyatlarını merak ediyor. Anlık Sterlin alışta 10,87 TL’den işlem görürken, satışta 10,91 TL bandında seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi.

Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

ANLIK STERLİN NE KADAR?

22 Mart 2021 Pazartesi itibarı ile Sterlin/TL parametresi 10,87 TL'den değer görüyor. Sterlin satış fiyatı ise 10,91 TL’den işlem görüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

ANLIK DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 7,76 TL
SATIL: 7,79 TL

ANLIK EURO NE KADAR?
ALIŞ: 9,32 TL
SATIŞ: 9,38 TL

ANLIK İSVİÇRE FRANGI NE KADAR?
ALIŞ: 8,42 TL
SATIŞ: 8,46 TL

döviz

DÖVİZ KURU YORUMLARI

"Haftaya yurt içi piyasalarda oynaklığı artırması beklenen TCMB başkan değişikliği kararıyla başlıyoruz. Hafta sonu gelen haberlere göre TCMB başkanlığına Naci Ağbal’ın yerine Şahap Kavcıoğlu atandı. Beklenmeyen bir gelişme olması ve Kasım ayından bu yana kurulan güçlü iletişim nedeniyle TCMB’nin artan kredibilitesine yönelik belirsizlik oluşturması fiyatlamalardaki olası artışın nedeni olarak belirtilebilir. Yeni başkanın göreve gelmesinin akabinde belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edileceğini söylemesi en azından belirsizlik tarafının bir kısmını ortadan kaldırdı. Kavcıoğlu ayrıca Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki banka genel müdürleri ile çevrim içi toplantı yaptı. Toplantı ardından Kavcıoğlu, TBB yönetimindeki banka genel müdürleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. Asya seansının açılmasıyla birlikte 8,30 TL seviyesinin üzerini gören dolar/TL kurunda gün içinde Londra piyasasının açılmasıyla işlem hacimleri arttıkça hareketlerin yerine oturabileceğini ve geri çekilmelerin oluşabileceğini düşünüyoruz. Konu hakkında piyasalara verilecek yeni mesajlar yakından takip edilecektir."

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