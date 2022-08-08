Çapraz kur nedir? Çapraz döviz kuru hesaplama nasıl yapılır?

İki ayrı para birimi arasındaki oranın üçüncü bir döviz cinsi ile ifade edilmesi, çapraz kur olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemde üçüncü para birimi ise genellikle tüm dünya genelinde yaygın olarak kullanılan dolardır. TCMB çapraz kur hesaplamalarında da üçüncü para birimi olarak dolar baz alınmaktadır.

Çapraz Kur Nedir?

En basit tanımı ile çapraz kur; iki farklı para arasındaki oranın, üçüncü bir birim cinsi ile ifade edilmesidir. İki döviz arasındaki değeri ifade eden çapraz kurda, her bir döviz genellikle üçüncü bir para birimi ile gösterilmektedir. Bu üçüncü döviz ise genellikle Amerikan doları olmaktadır. Dolayısıyla çapraz kur, bahsedilen bu parite ile tanımlanan bir kambiyo kuru olarak belirtilebilmektedir.

Çapraz kur oranları, ülkeler tarafından genellikle dünya genelinde yaygın olarak kullanılan bir para birimi ile ifade edilmektedir. Yani ülkeler, çapraz kur oranlarını sıkça dolar üzerinden belirtmektedir. Bu bağlamda birçok ülkenin çapraz kur değerinin dolar ile belirtildiği söylenebilmektedir.

Çapraz Kur Hesaplama Nasıl Yapılır?

Paritelerin başka bir para birimi cinsinden karşılığı, çapraz kur olarak adlandırılmaktadır. Bu sistemde iki ayrı para arasındaki oran, genellikle dolar gibi dünya genelinde yaygın olarak kullanılan para birimleri ile belirlenmektedir. Yani çapraz kur hesaplamasında üçüncü para biriminin dolar olduğu düşünülürse, bu değerin hesaplama yöntemine aşağıdaki gibi bir örnek verilebilmektedir;

1 doların 0,89 euroya eşit olduğu düşünülmektedir.

Yine 1 doların 2,95 Türk Lirası’na karşılık geldiği baz alınmaktadır.

Bu varsayımda euro ile TL arasındaki çapraz kur, dolar üzerinden hesaplanabilmektedir.

İlk olarak 1 euronun 1,1235 dolara eşit olduğu bulunmaktadır.

Ardından bu değerin denk geldiği TL tutarı için oran-orantı formülü kurulmaktadır.

Yapılan bu hesaplamaya göre euro/ TL çapraz kuru 3,3143 olarak bulunmaktadır.

TCMB Çapraz Kur Hesaplama

Her ülkede kurların dolar üzerinden ifade edildiği söylenebilmektedir. Çünkü yaygın olarak kullanılan bu para birimi, kurların hesaplanmasında kolaylık sağlamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de de bahsedilen bu yolun izlenmesi ile çapraz kur hesaplaması yapıldığı görülmektedir. Merkez Bankası yanı TCMB çapraz kur hesaplamasında, üçüncü para birimi olarak dolar kullanılmaktadır. Bu değer de TCMB tarafından dolar tabanlı çapraz kurların ilan edilmesi ile öğrenilebilmektedir.

Çapraz döviz hesabı, bu hesaplama yönteminin temel alındığı ve faiz getirisinin amaçlandığı hesap türü olarak açıklanabilmektedir. Anlık çapraz kurlar da farklı merkez bankalarının ilan ettiği değerler ile değişik piyasalardaki döviz kurlarını göstermektedir. Döviz kur akışı kapsamında parite seçilerek, kurlarla ilgili işlemler incelenebilmektedir.



