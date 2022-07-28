FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Parite nedir, hesaplama nasıl yapılır? Parite ne demek?

Parite nedir, hesaplama nasıl yapılır? Parite ne demek?

28.07.2022 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası para piyasalarında birçok kavram ve terim bulunur. Bu ifadeler genel olarak kısaltma kodları ile kullanılır. Bunlardan biri de paritedir. Ülkelerin para birimlerinin birbirlerine olan oranı demektir. Pariteyi etkileyen birçok faktör bulunur. Farklı parite türlerinin de bilinmesi, yaşanacak kavram karışıklıkların önüne geçer. Parite nedir sorusuna detaylı bir şekilde yanıtladık.

Parite nedir, hesaplama nasıl yapılır? Parite ne demek?

İçindekiler

  • Parite ne demek?
  • Parite nedir?
  • Parite türleri nelerdir?
  • Parite hesaplama nasıl yapılır?
  • Dolar nasıl hesaplanır?
  • Dolar euro parite hesaplama nasıl yapılır?
  • Euro'yu dolar'a çevirme formülü nedir?
  • Altın dolar paritesi nedir?
  • Parite yapmak ne demektir?

Parite; borsa, döviz, para birimi gibi kavramlarla birlikte sıkça karşılaşılan bir ifadedir. Bir ülkenin para biriminin esas alınarak başka bir ülkenin para birimi ile karşılaştırılmasıdır.

Bu karşılaştırma ile baz alınan ülkenin para biriminin değeri ortaya çıkar. Parite hesaplamaları belirli bir formüle bağlı olarak yapılır. Yatırımcıların piyasalarda yaptıkları işlemleri takip edebilmesi için bu paritelere hakim olması önemlidir.

Parite ne demek?

Kelime anlamı olarak iki ülkenin para birimlerinin karşılıklı değeri demektir. Eşitlik anlamına gelir. Dilimize Fransızcadan gelmiştir. Para piyasalarının kullandığı ortak dil kapsamında bir terimdir.

Parite nedir?

En kısa tanımıyla iki farklı ülkenin para birimlerinin birbirlerine olan oranını gösteren kavrama parite denir. Paritede birinci sıradaki para birimi baz döviz olarak adlandırılır. Uluslararası para piyasalarında en önemli görülen pariteler dolar ve euro'dur.

Onları Euro dolar paritesi takip eder. USDEUR kodu ile gösterilir. Pound ve Euro da ikinci sırada gelir. POUNDEUR kodu da bu parite için kullanılır. Dörtdüncü sırada USDJPY koduyla dolar ve Japon yeni paritesi bulunur.

Parite türleri nelerdir?

Farklı parite tipleri vardır. Bu tipler şunlardır:

  • Majör Parite
  • Minör Parite
  • Egzotik Parite

Majör Parite; dünyadaki yedi büyük para biriminin karşılaştırılması, birbirlerine olan oranlarının hesaplanması ile bulunur. Bu para birimleri sırasıyla; Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, Avusturalya Doları, Kanada Doları, İsviçre Frangı ve Japon Yeni'dir.

Minör Parite ise yedi büyük para biriminin diğer ülkelerin para birimleri arasındaki döviz çiftlerine verilen isimdir. Diğer ülkelere oranla daha küçük ekonomileri olan ülkeler için geçerlidir.

Egzotik Parite de bu yedi büyük para birimi dışındaki ülkelerin para birimleri arasındaki oranlardır. Yatırımcılar, bu pariteyi kendi ülkeleri adına takip ederler. Örnek olarak USDPLN (Amerikan Doları ve Polonya Ziloti Kronu), USDSEK (Amerikan Doları ve Danimarka Kronu), EURSEK (Euro ve İsveç Kronu) gösterilebilir.

Parite hesaplama nasıl yapılır?

Baz alınan dövizin karşıt dövize oranı bulunarak hesaplanır. Örnek olarak Dolar 10, Euro 20 olduğu durumda pariteyi hesaplamak için Euro tutarı dolar tutarına bölünür. Bu durumda EURUSD paritesi 20 / 10 = 10 sonucu bulunur.

Euro'nun 6 TL, Dolar'ın 3 TL olduğu bir durumda EURUSD paritesi Euro'nun Dolar'a bölünmesiyle ortaya çıkacaktır. Euro Dolar paritesi alarak uzun pozisyon yapan bir yatırımcı, Dolar satıp karşılığında Euro alır. Aksi durumda ise tam tersi gerçekleşmiş olacaktır.

Dolar nasıl hesaplanır?

Dolar hesaplanırken mevcut dolar kuru baz alınır. Hesaplanmak istenen miktar ile mevcut dolar fiyatı çarpılır. Böylece elde bulunan doların kaç TL'ye denk geldiği hesaplanır.

Genel olarak kur virgüllü sayılardan oluşur. Ancak küçük rakamlarda bu sayı yuvarlanarak virgülsüz kullanılır. Büyük rakamlarda ise hata payı daha büyük olacağından virgülden sonraki sayılara dikkat edilerek hesap yapılır.

Örnek olarak; 1 Dolar 10 TL ise ve dolara çevrilecek miktar 10 Dolar varsa elde 10 X 10 işlemi yapılarak elde 100 TL olduğu sonucuna varılır.

Dolar euro parite hesaplama nasıl yapılır?

Piyasalarda yatırımcılar tarafından en çok takip edilen ve değerlendirilen parite Dolar Euro paritesidir. Amerika ve Avrupa'nın döviz çifti olarak bilinir. USDEUR kısaltması ile kodlanır.
Euro paritesinin Dolar paritesine bölünmesi işlemi ile bulunur. Euro 20 TL, Dolar 10 TL ise Euro Dolar paritesi 20 / 10 = 10 TL olacaktır.

Euro'yu dolar'a çevirme formülü nedir?

Ülkemizdeki en önemli paritelerin başında gelen parite Euro Dolar paritesidir. Dünya genelinde de en yüksek işlem hacmine sahip olan paritedir. EURUSD kısaltması ile kodlanır. Euro'yu Dolar'a çevirmek için şu formül uygulanır:

Bir dolar 10 TL ise ve bir Euro 15 TL ise EURUSD paritesi 15 / 10 : 1.5 olarak bulunur. Tüm parite hesaplamaları bu şekilde, ikinci para biriminin ilk para birimine bölünmesi şeklinde hesaplanır.

Altın dolar paritesi nedir?

Altın ve doların değerlerinin birbirlerine oranlanarak hesaplanması demektir. Altının dolara olan değeri belirlenerek bulunur.

Parite yapmak ne demektir?

Baz alınan dövizin karşıt döviz değeri ile oranlanmasıdır. Bu oranlama ile bir ülkenin para biriminin değerinin hesaplaması yapılacak diğer ülkenin para birimi karşılığındaki değeri bulunur.

22 ayar altın fiyatı nasıl hesaplanır? Has altın gram fiyatı hesaplama nasıl yapılır?22 ayar altın fiyatı nasıl hesaplanır? Has altın gram fiyatı hesaplama nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladıPiyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürpriziAraç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi
Anahtar Kelimeler:
parite ne kadar parite dolar euro parite euro dolar parite borsa dolar euro parite nedir parite altın döviz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

İndirimin adı bile yetti: Fiyatlar düşmeye başladı

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!

Emekliler dikkat! Bugün hesaplara yatırılıyor

Emekliler dikkat! Bugün hesaplara yatırılıyor

EYT için Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi

EYT için Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.