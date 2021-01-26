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Çarpıcı dolar tahmini... Dolar kaç TL? 26 Ocak 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

DOVİZ HABERLERİ  | 26.01.2021 07:28 | Son Güncelleme

Yeni yılın ikinci haftasında 7.25 sınırını gören dolar/TL son 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD'de seçimlerden dolayı yaşanan gerginlikler azaldı ve geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden görevi resmi olarak devraldı. Piyasalar ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketlerini bekliyor. Kur, en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü. Dolar/TL bugün güne 7,4 civarında başladı. Peki dolar/TL günü nasıl kapatacak? İşte 26 Ocak 2021 Salı dolar/TL son durum...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasının ardından 21 Ocak'ta TCMB faiz kararını sabit tutacağını açıkladı. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından 7.4 civarında fiyat belirliyor. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki26 Ocak 2021 Salı bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 26 Ocak 2021 Salı Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!

26 OCAK 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devaralması, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 26 Ocak 2021 Salı günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,4092 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,16 hareketlilik oldu.

DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,4167 TL

DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,4018 TL

Dolar kuru yılın ikinci haftası 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü.

HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir!HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir!

BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Euro önceki kapanışını 8,9972 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0,09 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 26 Ocak 2021 Salı euro kaç lira?

EURO SATIŞ FİYATI: 9,0076 TL

EURO ALIŞ FİYATI: 8,9869 TL

İngiliz Sterlini önceki kapanışını 10,1279 liradan kapattı. İngiliz Sterlinin de bugün yüzde 0,10 hareketlilik oldu. Peki 26 Ocak 2021 Salı Sterlin kaç lira?

STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,1423 TL

STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,1135 TL

GOLDMAN SACHS'TAN ÇARPICI DOLAR/TL TAHMİNİ

Goldman Sachs Group Inc., yaptığım açıklamada dolar/TL tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka açıklamasında yakın vadede daha fazla kazanım öngörmekle birlikte “Türk Lirası'ndaki değerlenmenin sınırlı olabileceği” uyarısında bulundu.

2021 dolar/TL beklentisini paylaşan banka, 2021 yılının ilk 3 ayı için dolar/TL tahminini 7,50’den 7’ye düşürdü. Banka “Türk Lirası’nın gücü, Döviz rezervlerinin yeniden biriktirilmesi amacıyla gerekli bir teşebbüsle nihayetinde sınırlanabilir.” ifadesini kullandı.

2021 yılının ilk 6 aylık dolar/TL beklentisini 7,75’den 7’ye düşüren banka 12 aylık tahmininde ise dolar/TL fiyat tahminini 8’den 7,50’ye düşürdü. DOLAR YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Capital Economics'ten çarpıcı yıl sonu dolar/TL tahmini! 2021 yılı sonunda dolar ne kadar olacak?Capital Economics'ten çarpıcı yıl sonu dolar/TL tahmini! 2021 yılı sonunda dolar ne kadar olacak?

CANLI DÖVİZ KURU

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.
Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.
Dolar fiyatları geçen haftayı 7,4112 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.
Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,0368 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?
Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,1704 liradan işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.
Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.

ANLIK DOLAR HESAPLAMA

Eğer sadece dolar kuru anlık alış ve satış fiyatlarını takip etmek isterseniz bu linkten anlık dolar kurunun en güncel haliyle görmeniz mümkün. Dolar hesaplamak istediğinizde ise yukarıdaki dolar hesaplama linkinden hesaplayabilirsiniz. Diğer döviz kurlarınızın çevirilerini de anlık döviz kuru üzerinden takip ederek hesaplayabilirsiniz.

ANLIK GÜNCEL DOLAR HESAPLAMA LİNKİ

Yine finans sayfamızda anlık olarak döviz kurlarını takip edebileceğiniz gibi; serbest piyasa döviz kurları, merkez bankası döviz kurları, çapraz kur, banka gişe dolar fiyatları, döviz bürosu dolar fiyatlarını ayrı üst sekmelerden görebilirsiniz. Ayrıca döviz arşivinde yer alan kısımdan geçtiğimiz günlerin tarihini seçerek, önceki günlere ait döviz kurlarının fiyatlarını öğrenmeniz mümkün. Mynet Finans’ın döviz alanında; anlık borsa, canlı borsa, hisse senedi, ekonomik takvim gibi başlıkları da anlık olarak takip etmeniz mümkün.
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