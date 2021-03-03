Çeyrek Altın Güne Kaçla Başladı? 3 Mart 2021 altın fiyatları, Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

ABD Hazine ve Maliye Bakanı Yellen'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine dair geçen hafta yaptığı açıklamalar sonrası uzmanlar altın fiyatlarının etkileneceğini söylemişti.

Uzmanların açıklamalarına göre altın fiyatlarının teşvik paketleri ile artma ihtimali oldukça yüksek. "Altın fiyatları ne kadar olacak?" sorusunu araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu gelmişti.

Heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekleyen ve düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı çeyrek altın alamayan vatandaş, soluğu gram altında aldı. Altın ne kadar oldu merak edenler için 3 Mart 2021 Çarşamba anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

BİR GRAM ALTIN NE KADAR?

Mart ayına 420,72 liradan başlayan altın fiyatları 3 Mart'ta da yükselişle başladı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 409.875 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.59 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 3 Mart 2021 Çarşamba gram altın ne kadar?