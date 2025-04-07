Çin vergisi hesapları karıştırdı Mert Başaran'dan çok konuşulacak yorum: Trump bize kıyak geçti!

Çin ile ABD arasındaki ekonomik gerilimin büyük sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran; vergi kararlarının Türkiye'ye etkisini yorumladı. Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova'nın hazırlayıp sunduğu Paranın Yönü programında Trump’ın kararını analiz eden Mert Başaran, “Trump sanki bize kıyak geçmiş gibi” dedi. İşte o yorumlar…

“ABD, ÇİN YERİNE BİZİ KOYABİLİR”

Mert Başaran: “Bizim jeopolitik konumumuzdan olabilir, bilmediğimiz bir anlaşma da olabilir ama bu bizim için her türlü fırsat. Bizim bunu iyi değerlendiriyor olmamız lazım. ABD, bizde uygun fiyatlar olduğu için Çin yerine bizi koymak istiyor olabilir.

Evet Rusya çok büyük bir güç fakat Çin gibi değil. ABD'nin tek korktuğu şey Çin! Rusya'da doğal kaynak var ama üretim Çin kadar hararetli değil. Çin'de her şeyin üretimi var.

“TRUMP, ELON MUSK’I BEYAZ SARAY’DAN KOVDU” İDDİASI

Burada Trump kararı sonrası en ciddi sıkıntıyı da ABD yaşar. ABD borsaları büyük problem yaşar. Sonuçlarının kime yarayacağını öngöremiyoruz. Şu anda kimse bunu bilmiyor. Hatta Trump'ın Elon Musk'ı Beyaz Saray'dan kovduğu bile söyleniyor.”

“ZENGİNLER CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENECEK”

ABD'de çok fazla sermaye zengini var. Bu zengin adamlar ya Trump'ı değiştirir ya da Trump onları değiştirir. Yatırımcılar ciddi şekilde bu süreçten etkilenecek.