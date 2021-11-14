Çoğu kişi bunu bilmiyor! Dövizle borçlananlar dikkat

Döviz kuru Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ederken, vatandaşlara da dövizle borçlanma konusunda uyarı geldi. Vatandaşların kira, borç ve nafaka gibi sözleşmeleri döviz üzerinden değil TL üzerinden yapmaları gerektiğini söyleyen avukat Özkan Yıldırım, “Türk Lirası dışında yabancı parayla borçlanılan işlemlerde Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun devreye girer. Çoğu vatandaş bu yasayı bilmez” dedi.

"MAHKEMEYE BAŞVURULABİLİR"

Söz konusu yasanın döviz üzerinden yapılan sözleşme esnasında öngörülen borç ile sonradan oluşan borç arasında fahiş bir artış olması durumunda borç miktarının makul bir seviyeye indirilmesini sağladığını ifade eden Yıldırım, “Yapılan işlem, karşı tarafın haksızca müzayaka haline düşmesine sebep oluyorsa mahkemeye başvurabilir. Nafaka borçlusu, kira borçlusu ve dövizle borçlananlar bununla ilgili mahkemeye başvuru yapabilir. Muhik sebep nedeniyle mevcut borcun indirilmesini isteyebilirler” diye konuştu.

"HERHANGİ BİR BORÇ, ADALET GEREĞİ UYGUN BİR FİYATA İNDİRİLEBİLİR"

Mahkemeye başvuru yapılmasının ardından konuyla ilgili bilirkişi incelemesi yapılması gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Bilirkişi incelemesinde ise sözleşmenin yapıldığı tarih ve başvuru tarihi arasında gelişen olaylarla ilgili bir analiz yapılır. Örneğin 10 liraya anlaşılan bir şeyin şimdiki tutarı 20 lirayı buluyorsa bunu sözleşmeyi imzalayan borçlunun öngörmesi mümkün değil. Herhangi bir borç, adalet gereği uygun bir fiyata indirilebilir. Vatandaşlar borçlanırken TL ile borçlansınlar” dedi.

Kaynak: İHA

