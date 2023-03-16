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Credit Suisse hisselerinde rekor yükseliş! Dolar/TL kuru 19’ün üzerine çıktı

16.03.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SVB Bank’ın iflası sonrası sarsılan bankacılık sektörü dün Credit Suisse hisselerinin rekor düşüşü ile piyasaları alabora etti. Ancak dün rekor düşüş kaydeden bankanın hisseleri İsviçre Merkez Bankası'nın likidite desteğinin etkisiyle yeni işlem gününde yüzde 40 ile rekor yükseliş kaydetmesinin ardından piyasalar hareketlendi. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 19 TL’nin üzerine yükseldi.

Credit Suisse hisselerinde rekor yükseliş! Dolar/TL kuru 19’ün üzerine çıktı

Dün, yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9910'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından şu sıralarda psikolojik seviye olarak kabul edilen 19 TL’nin üzerine yükseldi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,6 yükselişle 20,21 liradan satışa sunuluyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,8 artışla günü 104,6 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi şu sıralarda 104,5 seviyesinde bulunuyor. Dün dolar karşısında yüzde 2’lik düşüş yaşayan euro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,0610 seviyelerinde hareket ediyor.

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CREDIT SUISSE HİSSELERİNDE REKOR YÜKSELİŞ

Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla piyasalarda risk algısının azaldığını belirtti. Bu gelişme sonrası Credit Suisse cephesinde çıkan krize karşı atılan adımlar piyasada olumlu algılandı. Bankanın hisseleri yüzde 40 ile rekor yükseliş kaydetti.

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ECB FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülüyor. Karar TSİ 16.15'te açıklanacak.

Analistler, bugün Euro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de konut başlangıçları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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