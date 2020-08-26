FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Dev bankadan kritik tavsiye: Dolar sat Türk lirası al

Dev bankadan kritik tavsiye: Dolar sat Türk lirası al

DOVİZ HABERLERİ  | 26.08.2020 13:45 | Son Güncelleme

Amerikan merkezli dünyanın en büyük yatırım bankalarından birisi olan JPMorgan'ın küresel Döviz stratejisi raporunda dikkat çeken bir detay yer aldı. JPMorgan, raporda "dolar sat TL al" tavsiyesinde bulundu.

Dev bankadan kritik tavsiye: Dolar sat Türk lirası al

JPMorgan'ın küresel Döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı "dolar sat TL al" tavsiyesi yer aldı. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.

Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın kırılması gerektiği ifade edilirken, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi.

Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık." dendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Dolar yeni zirvesini gördüDolar yeni zirvesini gördü
Karadeniz’deki doğalgaz ne zaman çıkarılacak? Doğalgaz fiyatı düşecek mi?Karadeniz’deki doğalgaz ne zaman çıkarılacak? Doğalgaz fiyatı düşecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Doların ateşi düşmüyor! İlk rakamlar...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Dolar düşer mi, yatırım yapılır mı?
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Dolarda hareketlilik devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 26 Ağustos 2020 Çarşamba dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar güne hareketli başladı!
Dolar/TL yeni zirvesini gördü
Dolar yeni zirvesini gördü
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 25 Ağustos 2020 Salı dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Doların ateşi düşmüyor!
Dolar kuru bugün ne kadar? Kapalıçarşı canlı 24 Ağustos 2020 Pazartesi dolar fiyatları! Euro ve Sterlin ne kadar?
Dolar yeni haftaya hareketli başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'müjde' sonrası piyasalarda hareketlilik
Müjde sonrası piyasalar hareketlendi
Dolar düşüyor mu? Müjde öncesi dikkat çekici hareketlilik! Dolar düşecek mi?
Dolar düşüyor mu? Müjde öncesi dikkat çekici hareketlilik! Dolar düşecek mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.