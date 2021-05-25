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Dokuz aylık düşüş trendi sona erdi! | Peki altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde neler olacak?

25.05.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın fiyatları, 9 aylık düşüş trendini sona erdirdi. Özellikle Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında gözlemlenen yükseliş yatırımcının dikkatini çekti. Altının ons fiyatı 1.881 dolara çıkarken, gram altın ise 500 TL sınırının üzerine çıktı. Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıları heyecanlandırırken, bu yükselişin ne kadar daha devam edeceği de merak ediliyor.

Dokuz aylık düşüş trendi sona erdi! | Peki altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde neler olacak?

Uzmanlar, kripto borsasında yaşanan ani düşüşler sebebiyle oluşan değer kaybının ve ABD enflasyon verilerinin varlığının altın piyasasındaki yükselişe neden olduğunu ifade ediyor. ABD verilerine göre Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 4.2 arttı. Bunun sonucunda ise ABD’de tüketici enflasyonu 2008 yılından beri ilk kez bu kadar yükseğe çıkmış oldu.

Uzmanların yaptığı yorumlara göre, altının ons fiyatında uzun vadede bir çanak görünümü olduğu ifade ediliyor. Bu görünümün tamamlanması durumunda uzmanlar, fiyatların çok daha yükselebileceğini söylüyor. Ancak bu durum ile ilgili henüz net bir bilgi yok.

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Altının ons fiyatında, son zamanlar yaşanan yükseliş, ons altının yerini güçlendirdiği yönünde. Bunun da altın açısından iyimser bir tablo olarak yorumlanıyor.

UZUN VADEDE HALA KIYMETLİ

Analistler, bu şartlar altında altın yatırımının uzun vadede halen biriktirilebilir bir yatırım olduğunun altını çiziyor. Kripto parasındaki dalgalı seyirden sonra saki bir durak arayan yatırımcılar için, altın iyi bir durak gibi gözüküyor.

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