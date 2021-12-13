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Son Dakika: Dolar 14 lirayı aştı... Döviz kurlarında son durum!

13.12.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne 13,86 liradan başlayan dolar/TL kuru son dakika haberine göre, saat 09.40 itibarıyla 14 lirayı aşarak rekor seviyeyi gördü. Geçtiğimiz haftalarda dolar/TL kurunun 13,96 lirayı görmesinin ardından Merkez Bankası 3 kez döviz kuruna müdahale etmişti. İşte döviz kurunda son durum...

Geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından bu hafta küresel piyasalarda, yarın yapılacak Fed toplantısı izlenecek. Enflasyon verilerinin ardından dövizde herhangi bir hareketlik yaşanmazken, dolar/TL kuru yeni haftaya rekor tazeleyerek başladı.

SON DAKİKA: DOLAR 14 LİRAYI AŞTI

Son kapanışını 13,8558 TL 'den yapan Dolar/TL kuru yeni güne 13,86 liradan başlamıştı.

Saat 09.40 itibarıyla dolar/TL kuru 14 lirayı aşarak rekor kırdı.

Bir önceki kapanışını 15,6582 TL'den yapan euro aynı dakikalarda 16 lira sınırına dayanarak, 15,90 TL'den işlem görüyor.

Öte yandan İngiliz Sterlin'i ise 18,59 lira seviyesine gelerek 19 lira sınırına dayandı.

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MERKEZ BANKASI 3. MÜDAHALESİNİ YAPMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen hafta cuma günü Döviz piyasasına üçüncü defa müdahale etmişti.

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 1 Aralık’ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

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ANALİSTLERDEN 'ŞAHİN' YORUMU

Analistler, son zamanlarda şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü kararlarını açıklayacağı toplantısı öncesinde enflasyondaki yükseliş eğiliminin, bankanın varlık alımlarının azaltılmasını daha da hızlandıracağı beklentilerini desteklediğini söyledi.

Yatırımcıların, yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşen enflasyona karşın fiyatlamalarının pozitif tarafta yer aldığına işaret eden analistler, Fed'in konuya vereceği tepkinin beklendiğini, burada yüzde 7 psikolojik eşiğinin altında kalınmasının önemli olduğunu kaydetti.

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