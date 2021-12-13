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Son Dakika: Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

13.12.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati faize ilişkin kendisine yöneltilen soruya, artırmama konusunda kesinlikle kararlı olduklarını açıkladı. Kur artışı için dışarıdan bir saldırı olmadığını belirten Bakan Nebati, asgari ücrete ilişkin ise, "2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Faiz indirimi devam edecek mi’ sorusuna “Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah’ın izniyle” cevabını verdi.

"DIŞARIDAN HERHANGİ BİR SALDIRI YOK"

Habertürk’ten Sevilay Yılman’a konuşan Nebati, “Kur artışı bırakılmıştı ama Merkez Bankası birkaç kez müdahale etti. Bu sizin modele uygun mu?” sorusuna ise “Tabii… Çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı yok! Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor” dedi.

Son Dakika: Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Yılman’ın ‘siz gerçekten bu modelin başarıya ulaşabileceğine inanıyor musunuz?’ sorusu için ise Nebati şu değerlendirmeyi yaptı;

“Evet. Tabii ki! Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. “Güvenin, inanının bize” dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven.

ERDOĞAN’A RAĞMEN ASLA BİR ŞEY YAPMAM

Despotik bir yönetim anlayışım yok benim. Demokratik ve serbest piyasaya inanan bir kişiyim. Bir defa ben patronum. Ama aynı zamanda da çiftçiyim.

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Kamuyla iş yapmayan, kamu kurum ve kuruluşlarının önünden bile geçmemiş bir işadamıyım ben! Hayatında ilk defa kamudan maaş alan ve bu maaşı da kendi için harcamayan bir kişiyimdir.

Yemeyiz, yedirmeyiz! Bunu net söylüyorum. Kimseye eyvallahımız yoktur. Liderimize bağlıyız. Tayyip Erdoğan'a rağmen asla bir şey yapmam! Bunu da net söylüyorum. Herkes bilsin.”

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"2800 TL İLE BİR ADAM GEÇİNEBİLİR Mİ?"

Nebati, asgari ücret hakkında ise, "İyi olacak. Çok iyi olacak. Olması gerektiğini söyledim. Bizde de çalışan var. Biz daha üç ay önceden zam yapmaya başladık maaşlara. Birçok firma fiilen de başladı zam yapmaya. Zam olacak tabii. 2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz. Asgari ücretin olabilecek en doğru rakamda olması konusunda en büyük destekçilerden biriyim. Bırakın bakan olarak desteklemeyi. Patron olarak destekliyorum" diye konuştu.

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ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 80 yorum
susarsanız herşey güzel olacak
isverenler verebilecekmi birde burdan bakin
veremiyorsa tazminatını verip çıkarsın asgari ücrete ırgat arayan çok patron var merak etme
@kemalunal87 işsizlik artacak boş konusmayın
İşveren zammını koyarak açığını kapatıyor askari ücretli ne yapsın?
verirler Mayıs ayından beri herşeyi zamlı satıyorlar çok büyük kâr elde ettiler
ne demek iş verenler verebilecek mi kazananayan patron göremedim şuana kadar mevcut şartlarda asgari ücretle geçinmenin ne demek olduğunun farkındasınızdır umarım
eyt ne olacak birazada ondan bahsedin biz üvey evlatmıyız

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