FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Gram altın rekor kırdı... Altın fiyatları yükselir mi? İşte yatırımcıların son tahminleri

Son Dakika: Gram altın rekor kırdı... Altın fiyatları yükselir mi? İşte yatırımcıların son tahminleri

13.12.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta, gram altın fiyatları ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından rekor kırarak 799 lira seviyesine kadar yükselmişti. Gram altın bugün 800 lirayı aşarak tarihi rekorunu tazeledi. Yatırımcılar gözlerini 14-15 Aralık'ta yapılacak Fed toplantısına çevirdi. Peki altın fiyatları yükselir mi? İşte yatırım şirketlerinin son tahminleri...

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü rekor kıran gram altın bir rekorda haftanın son günü kırarak haftayı kapatmıştı. Geçen hafta ABD'de kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. Bu rakam haziran 1982'den beri en büyük yıllık artış olarak kaydedildi. Öte yandan verilerin açıklanmasının ardından ons altında beklenen kırılma yaşanmazken, gram altın dolar/TL kurundaki artışı izleyerek bugün 800 lira sınırını aştı.

FED TOPLANTISI ALTINDA BASKI OLUŞTURABİLİR

Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında enflasyonun geçici olduğunu düşünmediklerini belirterek, halihazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu bildirmişti.

Fed, 14-15 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıda 2022 yılı için erken faiz artırımlarına ilişkin bir iletişimde bulunabilir. Faizlerin yükselmesi de faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Son Dakika: Dolar 14 lirayı aştı... Döviz kurlarında son durum! Dolar 14 lirayı aştı... Döviz kurlarında son durum!

ONS ALTININ FİYATI ENFLASYONUN ARDINDAN GERİLEDİ

Geçtiğimiz haftaya 1.783 dolar civarında başlayan ons altın, hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyrettikten sonra cuma günü açıklanan enflasyon verisi öncesinde 1.770 dolara kadar gerilmişti. Enflasyon verisiyle beraber toparlanan güvenli liman, haftayı 1.782 dolar ile kapatmıştı.

Saat 09.40 itibarıyla ons altın 1.788,29 dolardan işlem görüyor.

Gözler 16 Aralık'ta... Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte son tahminlerGözler 16 Aralık'ta... Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın, geçen haftaya 785 TL civarında başladıktan sonra salı günü 773 TL’ye kadar gerilemişti. Çarşamba gününden itibaren dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki seyirle kademeli olarak yükselen gram altın, 799 TL’ye kadar tırmandıktan sonra gerileyerek haftaya 796 TL civarında başladı.

Gram altın saat 09.40 itibarıyla 800 lirayı aşarak tarihi rekorunu kırdı.

ugyhkujişk

YATIRIM ŞİRKETLERİN ALTIN TAHMİNLERİ

GEDİK FOREX:

Ons altın yatay seyrini korumaya devam ediyor. Cuma günü açıklanan ABD TÜFE verisinin kasım ayında da beklentileri aşmasına rağmen ons altında ciddi bir etkisi hissedilmedi. Altındaki temkinli seyir sürdü. Bu hafta Fed toplantısı olması sebebiyle altın temkinli hareket ediyor. Çarşamba günü Fed'in faiz kararı açıklanacak ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın konuşması bekleniyor. Çarşamba gününe kadar Fed beklentileri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir dolayısıyla altındaki temkinli seyirde korunabilir. Bugün için açıklanacak önemli bir ABD verisi görülmüyor. Ons altın için 1791$ - 1798$ - 1806$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketinde 1781$ desteğinin altında 1774$ ve sonrasında 1767$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

HJUKJ

IKON MENKUL:

Sarı metal 200 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ediyor ve tepkiler 1795 direncinde sınırlı kalıyor. Ek olarak 1680’den gelen uptrend çizgisinin altında da kalmaya devam ediyor.

Bu gece Asya seansında 200 günlük ortalamaya doğru hafif bir tepki verdi. Bu ortalamayı ve/veya 1795 direncini günlük mumlar ile aşarsa yeniden bir toparlanma işareti verebilir. Ancak bu bölge altında kaldıkça negatif yönlü eğilimin sürmesi öngörülebilir.

Destekler: 1765 – 1748 – 1722

Dirençler: 1795 – 1810 – 1832

A1 CAPITAL YATIRIM:

Ons/Altın’da geçtiğimiz hafta dar bantta hareketler ön plana çıkarken, Cuma gününü %0.43 oranında değer kazanımı ile 1783.07’den tamamladı. Geçtiğimiz hafta taban oluşumu gördüğümüz Ons/altında tepki denemeleri zayıf kaldı. Ancak Cuma günü gerçekleşen alımların olumlu buluyoruz. Tepki yükselişlerinin hafta içinde devamını
beklemekle bilrikte 1793$ seviyesini ilk direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin kırılması harekete ivme kazandıracaktır.

Destek: 1758 1750 1721
Direnç: 1793 1813 1834

HJKL

TACİRLER YATIRIM:

ABD’den gelen güçlü enflasyon verilerinin ardından ons altının 1770$’li seviyelerden 17898$ seviyesi üzerine tırmandığı takip edildi. Ons altın haftanın son işlem günün 1783$ seviyesinden yükselişle tamamladı. Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1786,20$ seviyesinde hareket ediyor. Genel görünüme baktığımızda, Fed'in sıkılaşmaya devam edeceği ve alternatif getirilerin yönünü yukarı çevireceği beklentileri çerçevesinde değerli metallerdeki kazançların son dönemde sınırlı kaldığını takip ediyoruz.

HJ

Her ne kadar dönem dönem zayıflayan risk iştahı değerli metallerde hareketlilik yaratsa da pandemi döneminde verilerin teşviklerin geri çekilmeye başlanması ve önümüzdeki yıl içerisinde faiz artırımlarının gündemde olacak olması bu cepheye gölge düşünmeye devam ediyor. Dolayısı ile burada Fed fiyatlamasının ön planda olduğu izleniyor. Bununla birlikte bu hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısının değerli metallerdeki görünüm açısından büyük öneme sahip olduğunu hatırlatalım. Mevcut teknik seviyelere baktığımızda aşağıda 1763$, 1750$ ve 1735$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda yer alırken, yukarıda ise 1787,41$ ve 1800$ seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktaları olarak ön plana çıkıyor. Yeniden 1800$ üzerinin test edilmesi halinde ise 1808$ ve 1815$ dirençleri takip edilecek.
Bugün yurt dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
Asgari ücrette kritik hafta! NetleşecekAsgari ücrette kritik hafta! Netleşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Emeklilere 'maaş düzeltmesi' müjdesi

Emeklilere 'maaş düzeltmesi' müjdesi

Altın yatırımcılarının gözü Fed toplantısında

Altın yatırımcılarının gözü Fed toplantısında

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Resmî Gazete'de yayımlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.