Son Dakika: Gram altın rekor kırdı... Altın fiyatları yükselir mi? İşte yatırımcıların son tahminleri

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü rekor kıran gram altın bir rekorda haftanın son günü kırarak haftayı kapatmıştı. Geçen hafta ABD'de kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. Bu rakam haziran 1982'den beri en büyük yıllık artış olarak kaydedildi. Öte yandan verilerin açıklanmasının ardından ons altında beklenen kırılma yaşanmazken, gram altın dolar/TL kurundaki artışı izleyerek bugün 800 lira sınırını aştı.

FED TOPLANTISI ALTINDA BASKI OLUŞTURABİLİR

Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında enflasyonun geçici olduğunu düşünmediklerini belirterek, halihazırda daha hızlı bir varlık alımı azaltımına hazır olduğunu bildirmişti.

Fed, 14-15 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıda 2022 yılı için erken faiz artırımlarına ilişkin bir iletişimde bulunabilir. Faizlerin yükselmesi de faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı oluşturabilir.

ONS ALTININ FİYATI ENFLASYONUN ARDINDAN GERİLEDİ

Geçtiğimiz haftaya 1.783 dolar civarında başlayan ons altın, hafta boyunca dar bir fiyat aralığında seyrettikten sonra cuma günü açıklanan enflasyon verisi öncesinde 1.770 dolara kadar gerilmişti. Enflasyon verisiyle beraber toparlanan güvenli liman, haftayı 1.782 dolar ile kapatmıştı.

Saat 09.40 itibarıyla ons altın 1.788,29 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın, geçen haftaya 785 TL civarında başladıktan sonra salı günü 773 TL’ye kadar gerilemişti. Çarşamba gününden itibaren dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki seyirle kademeli olarak yükselen gram altın, 799 TL’ye kadar tırmandıktan sonra gerileyerek haftaya 796 TL civarında başladı.

Gram altın saat 09.40 itibarıyla 800 lirayı aşarak tarihi rekorunu kırdı.

YATIRIM ŞİRKETLERİN ALTIN TAHMİNLERİ

GEDİK FOREX:

Ons altın yatay seyrini korumaya devam ediyor. Cuma günü açıklanan ABD TÜFE verisinin kasım ayında da beklentileri aşmasına rağmen ons altında ciddi bir etkisi hissedilmedi. Altındaki temkinli seyir sürdü. Bu hafta Fed toplantısı olması sebebiyle altın temkinli hareket ediyor. Çarşamba günü Fed'in faiz kararı açıklanacak ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın konuşması bekleniyor. Çarşamba gününe kadar Fed beklentileri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir dolayısıyla altındaki temkinli seyirde korunabilir. Bugün için açıklanacak önemli bir ABD verisi görülmüyor. Ons altın için 1791$ - 1798$ - 1806$ direnç noktaları olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketinde 1781$ desteğinin altında 1774$ ve sonrasında 1767$ destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

IKON MENKUL:

Sarı metal 200 günlük ortalamanın altında kalmaya devam ediyor ve tepkiler 1795 direncinde sınırlı kalıyor. Ek olarak 1680’den gelen uptrend çizgisinin altında da kalmaya devam ediyor.

Bu gece Asya seansında 200 günlük ortalamaya doğru hafif bir tepki verdi. Bu ortalamayı ve/veya 1795 direncini günlük mumlar ile aşarsa yeniden bir toparlanma işareti verebilir. Ancak bu bölge altında kaldıkça negatif yönlü eğilimin sürmesi öngörülebilir.

Destekler: 1765 – 1748 – 1722

Dirençler: 1795 – 1810 – 1832

A1 CAPITAL YATIRIM:

Ons/Altın’da geçtiğimiz hafta dar bantta hareketler ön plana çıkarken, Cuma gününü %0.43 oranında değer kazanımı ile 1783.07’den tamamladı. Geçtiğimiz hafta taban oluşumu gördüğümüz Ons/altında tepki denemeleri zayıf kaldı. Ancak Cuma günü gerçekleşen alımların olumlu buluyoruz. Tepki yükselişlerinin hafta içinde devamını

beklemekle bilrikte 1793$ seviyesini ilk direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin kırılması harekete ivme kazandıracaktır.

Destek: 1758 1750 1721

Direnç: 1793 1813 1834

TACİRLER YATIRIM:

ABD’den gelen güçlü enflasyon verilerinin ardından ons altının 1770$’li seviyelerden 17898$ seviyesi üzerine tırmandığı takip edildi. Ons altın haftanın son işlem günün 1783$ seviyesinden yükselişle tamamladı. Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1786,20$ seviyesinde hareket ediyor. Genel görünüme baktığımızda, Fed'in sıkılaşmaya devam edeceği ve alternatif getirilerin yönünü yukarı çevireceği beklentileri çerçevesinde değerli metallerdeki kazançların son dönemde sınırlı kaldığını takip ediyoruz.

Her ne kadar dönem dönem zayıflayan risk iştahı değerli metallerde hareketlilik yaratsa da pandemi döneminde verilerin teşviklerin geri çekilmeye başlanması ve önümüzdeki yıl içerisinde faiz artırımlarının gündemde olacak olması bu cepheye gölge düşünmeye devam ediyor. Dolayısı ile burada Fed fiyatlamasının ön planda olduğu izleniyor. Bununla birlikte bu hafta gerçekleşecek olan Fed toplantısının değerli metallerdeki görünüm açısından büyük öneme sahip olduğunu hatırlatalım. Mevcut teknik seviyelere baktığımızda aşağıda 1763$, 1750$ ve 1735$ seviyeleri kısa vadeli destek konumunda yer alırken, yukarıda ise 1787,41$ ve 1800$ seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktaları olarak ön plana çıkıyor. Yeniden 1800$ üzerinin test edilmesi halinde ise 1808$ ve 1815$ dirençleri takip edilecek.

Bugün yurt dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.



