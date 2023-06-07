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Dolar 22 lirayı, gram altın fiyatı 1.400 lirayı aştı! Piyasalarda dengeler silbaştan! ‘Türk Lirası’ndaki değer kaybı değil, piyasa normalleşmesi…’

07.06.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları yükselişi sürecek mi? Dolar/TL düşer mi? Piyasalar oldukça hareketli bir hafta geçiriyor. Seçimlerin ikinci turu ve ardından ekonomi yönetiminde yapılan değişikliğe euro, dolar ve altın fiyatları rekor rakamlarla tepki verirken ekonomistlerden bu yükselişe ilişkin dikkat çeken değerlendirme geldi. Ekonomistler, “TL’deki değer kaybını bir bozulma değil piyasaların normalleşmesi olarak görüyoruz” derken İslam Memiş ise gram altın fiyatı için yeni tahminini açıkladı.

Dolar 22 lirayı, gram altın fiyatı 1.400 lirayı aştı! Piyasalarda dengeler silbaştan! ‘Türk Lirası’ndaki değer kaybı değil, piyasa normalleşmesi…’

Hafta başından bu yana varlık fiyatlarına yön verebilecek önemde bir gündem maddesi bulunmuyor. Buna paralel olarak geride bıraktığımız haftada oldukça hareketli olan yurt dışı piyasalarda göreceli olarak daha durgun bir eğilim söz konusu. İçeride ise seçimlerin ardından ortaya çıkan iyimser hava yeni kabinenin açıklanmasının ardından etkisini önemli ölçüde sürdürüyor. Dün ilk kabine toplantısı gerçekleştirilirken Mehmet Şimşek’in ekonominin sorumluluğunu üstlenmesi ile bundan sonraki süre zarfında olası kadro değişiklikleri ve uygulanacak politikalar dikkatle izleniyor.

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DOLAR VE GRAM ALTINDA REKOR

Yeni kabinede Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başında olmasına piyasalar genel hatlarıyla pozitif tepki veriyor. ABD dolar endeksindeki düşüşe karşın Dolar/TL kuru bu sabah serbest piyasada 22,33 TL seviyesinin üzerine yükselerek tarihi zirvesini bir kez daha yukarı taşıdı. Euro/TL ise 24,02 TL’yi geçti. Ons altın fiyatı 1979 seviyelerinde kırmızı bölgede yer alırken, yurt içinde gram altın fiyatı ilk kez 1400 liranın üzerine çıktı. 1.410 TL seviyesine kadar yükselen altının gram fiyatı böylece yeni rekorunu kırdı. Buna paralel olarak Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi son üç haftanın en düşük seviyelerini test ediyor.

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“DEĞER KAYBI DEĞİL PİYASA NORMALLEŞMESİ”

ÜNLÜ & Co analistleri piyasalara ilişkin yaptıkları değerlendirmede, “İyimser havaya karşın TL’de değer kaybının devam ettiğini görüyoruz. Bunu daha çok yeni ekonomi yönetimi ile fiyatlamaların rasyonel seyrine döneceği beklentisinin bir sonucu olarak değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla TL’deki değer kaybını bir bozulma değil piyasaların normalleşmesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullanıyor.

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İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, “Emtialar ons tarafında artık gerilemez” diyenler yanılabilir. Tekrar ediyorum Haziran’dayız! 1.350-1400 lira aralığı geçerliliğini koruyor. Kısa vade için 1.350 liranın altına sarkabilir ve bedava derim. Yıl içerisinde 1.450-1.550 lira aralığındaki trend değişmedi. Yıllık öngörüm gerçekleşti. Bu yıl için öngörüm 1.450 devamında 1.550 liraydı. 13 Mayıs’ta bin 516 lira seviyesi serbest piyasalarda görüldü” diye yorumda bulundu.

ALTIN

DOLAR


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Altın dolar

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