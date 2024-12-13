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Dolar 35 TL'ye dayandı! Son bir haftada dikkat çeken yükseliş (13 Aralık dolar ve euro fiyatı)

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.12.2024 08:53
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Dolar kurunda dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. 13 Aralık cuma gününe de yükselişle başlayan dolar kuru sabah 08.30 itibariyle 34,95 TL'den işlem görüyor. 9 Aralık pazartesi gününe 34,80 TL'den başlayan dolar kuru, haftanın son gününde de yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar ise "13 Aralık dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Dolar 35 TL'ye dayandı! Son bir haftada dikkat çeken yükseliş (13 Aralık dolar ve euro fiyatı)

Dolar kuru yükselişe geçti. Son bir haftadır dikkat çeken bir hareketlilik yaşanan dolar kurunda haftanın son günü de hareketli başladı. Yatırımcılar "13 Aralık dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?" sorularına yanıt ararken; yeni günün ilk rakamları da geldi.

13 ARALIK DOLAR FİYATI

Serbest piyasada dolar bugün (13 Aralık 2024) saat 08:30 itibariyle 34,95 TL'den işlem görüyor. Haftanın son gününe %0,20'nin üzerinde bir atışla başlayan dolar kuru 35 TL'ye dayandı.

34,95

BİR HAFTADIR YÜKSELİYOR

Son bir haftadaki yükselişiyle de dikkat çeken dolar, 5 iş gününde yüzde 0,44'lük bir artış yaşadı.

SON 1 HAFTA DOLAR

EURO NE KADAR?

Euro ise güne hafif yükselişle 36,60 TL seviyelerinde başladı.

ADA

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
34,94
34,96
% 0.16
09:05
Euro
36,59
36,62
% -0.03
09:05
İngiliz Sterlini
44,26
44,29
% 0.05
09:05
Avustralya Doları
22,23
22,25
% 0.17
09:05
İsviçre Frangı
39,15
39,18
% 0.14
09:05
Rus Rublesi
0,33
0,33
% 0.16
09:05
Çin Yuanı
4,80
4,80
% 0.05
09:05
İsveç Kronu
3,17
3,17
% 0.14
09:05
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar
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