Dolar 35 TL'ye dayandı! Son bir haftada dikkat çeken yükseliş (13 Aralık dolar ve euro fiyatı)

Dolar kuru yükselişe geçti. Son bir haftadır dikkat çeken bir hareketlilik yaşanan dolar kurunda haftanın son günü de hareketli başladı. Yatırımcılar "13 Aralık dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?" sorularına yanıt ararken; yeni günün ilk rakamları da geldi.

13 ARALIK DOLAR FİYATI

Serbest piyasada dolar bugün (13 Aralık 2024) saat 08:30 itibariyle 34,95 TL'den işlem görüyor. Haftanın son gününe %0,20'nin üzerinde bir atışla başlayan dolar kuru 35 TL'ye dayandı.

BİR HAFTADIR YÜKSELİYOR

Son bir haftadaki yükselişiyle de dikkat çeken dolar, 5 iş gününde yüzde 0,44'lük bir artış yaşadı.

EURO NE KADAR?

Euro ise güne hafif yükselişle 36,60 TL seviyelerinde başladı.