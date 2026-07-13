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Dolar 47 TL'yi aştı: İşte euro ve altında son tablo

Dolar / TL kurunda dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Son olarak dolar 47 TL'yi gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 47,0030 TL'den haftaya başladı. İşte altın, euro ve dolarda son gelişmeler...

Dolar 47 TL'yi aştı: İşte euro ve altında son tablo
Hande Dağ

ABD-İran savaşı, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomiye dair gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dolar / TL haftanın ilk işlem gününde yükseliş kaydetti. Cuma günü doların satış fiyatı 46,9860 TL olmuştu.

DOLAR 47 TL'Yİ AŞTI

Dolar 47 TL yi aştı: İşte euro ve altında son tablo 1

Son olarak yeni haftanın ilk gününde serbest piyasada 47,0010 liradan alınan dolar, 47,0030 liradan satılıyor.

Dolar 47 TL yi aştı: İşte euro ve altında son tablo 2

Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,1 artışla 46,9720'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,0000'den işlem görüyordu.

EURO DA YÜKSELDİ

Diğer yandan İstanbul serbest piyasada euro 53,6690 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 53,6660 liradan alınan euronun satış fiyatı 53,6690 lira oldu. Cuma günü euronun satış fiyatı ise 53,6940 lira olmuştu.

Dolar 47 TL yi aştı: İşte euro ve altında son tablo 3

ALTIN ÇAKILDI

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 220,6 liradan tamamlamıştı. Haftaya düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,53 azalışla 6 bin 125,52 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 72 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 132 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1,42 düşüşle 4 bin 50,5 dolardan işlem görüyor.

Dolar 47 TL yi aştı: İşte euro ve altında son tablo 4

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurması ve boğazdan geçen gemilere müdahalede bulunmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,1 yükselişle 79,1 dolara çıkarken, yükselen petrol fiyatları küresel enflasyona ilişkin endişeleri artırdı.

Bu gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarında şahin duruşlarını sürdüreceği beklentilerini güçlendirirken, tahvil faizleri ve dolar endeksinin yükselmesine, altın fiyatları üzerinde ise baskı oluşmasına neden oldu.

Söz konusu etkilerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,59'a yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0,1 artarak 101,1 seviyesine çıkarken, altının onsu yüzde 1,3 azalarak 4 bin 55 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda tansiyonun yeniden yükseldiği Orta Doğu'daki gerilimli süreç takip ediliyor. Öte yandan analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

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