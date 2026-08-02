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Emekli olurken dikkat: Maaşlarda kritik tarih

Emekli maaşlarındaki farklarda kritik tarihler işaret edilirken bir yandan da emekli olmayı planlayanlar 2026 mı 2027 mi daha avantajlı diye merak ediyor. Uzman isimden değerlendirmeler geldi.

Emekli olurken dikkat: Maaşlarda kritik tarih
Hande Dağ

Milyonlarca emekli ve emekli adayı emekli maaşları arasındaki farkı merak ederken bununla ilgili üç kritik tarih ve katsayı farkı işaret ediliyor. Peki emekli olmak isteyenler için 2026 mı yoksa 2027 mi daha avantajlı? İşte detaylar...

Emekli olurken dikkat: Maaşlarda kritik tarih 1

UZMAN İSİM AÇIKLADI

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; emeklilikte sigorta giriş yılları aynı olup avantajlarının farklı olmasının nedeniyle ilgili SGK Uzmanı Melis Elmen "Ana cevabı üç ayrı döneme göre maaş hesaplaması yapılması ve bu dönemlerdeki kazanç değişiklikleri ve gün sayı değişikliklerinden kaynaklı" dedi.

Emekli olurken dikkat: Maaşlarda kritik tarih 2

Emekli olurken katsayı farklarına dikkat etmek şart olduğuna işaret edilirken 2000 öncesinin en şanslı dönem olduğu belirtildi. 2000 ile 2008 arasında enflasyon ve büyümeden dolayı maaşlarda farklar oluştuğu aktarılırken 2008 Ekim sonrasındaysa hesaplama sisteminin yeniden değiştiği, aylık bağlama oranlarının daha da gerilediği vurgulandı.

Emekli olurken dikkat: Maaşlarda kritik tarih 3

Peki, uzun yıllar çalışmak emekli maaşını artırır mı? Uzmanlara göre emekli aylık hesaplamalarında yıllara değil ödenen primlere öncelik tanındığı, bu yüzden de uzun yıllar çalışmanın emekli maaşını tek başına artırmadığı aktarıldı.

Emekli olurken dikkat: Maaşlarda kritik tarih 4

BEKLEMEK Mİ BİR AN ÖNCE EMEKLİ OLMAK MI AVANTAJLI?

Emeklilik maaşı için bütün kriterleri taşımasına rağmen hala emekli olmayan çok sayıda kişi var. Peki, beklemek mi daha avantajlı yoksa dilekçeyi verip bir an önce emekli olmak mı? Bununla ilgili SGK Uzmanı Melis Elmen "2026 yılında emekli olmak şu anki duruma göre daha avantajlı görünüyor. Eğer enflasyon yıl sonuna göre beklentinin üzerine çıkar ve ekonomik büyüme de tahminlerden yüksek gerçekleşir ise 2027 daha avantajlı olabilecek" dedi.

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emekli maaşı emeklilik emekli
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