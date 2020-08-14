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Dolar 7,38'i aşarak yeniden yükselişe geçti

DOVİZ HABERLERİ  | 14.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybıyla birlikte Dolar/TL kuru 7,3806 seviyesini aştı .

Dolar 7,38'i aşarak yeniden yükselişe geçti

Dolar/TL, bugün 7,38'nın üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 8,73'te seyrediyor.

Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini bildiren analistler, açıklanan verilere göre Türkiye'de sanayi üretiminin yükseliş eğilimine geçtiğini kaydetti.

Arındırılmamış verilere göre sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artış kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ah şu emekli maaşlarımızı Dolarla verseler keşke. Ne güzel olurdu :D
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