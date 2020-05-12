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Dolar 7 liranın altına geriledi

DOVİZ HABERLERİ  | 12.05.2020 15:49 | Son Güncelleme

Gelen son dakika gelişmesine göre düşüşe geçen dolar, günlük yüzde 1'i aşan düşüşle 7 liranın altına geriledi.

Dolar 7 liranın altına geriledi

Geçtiğimiz hafta TL karşısında son dönemin en yüksek seviyelerine ulaşan dolar, yeni haftayı düşüşle sürdürüyor. Gün içinde yüzde 1,20 değer kaydeden parite, haftanın ikinci gününde 7 liranın altına düşerek 6,99 seviyesine çekildi. Kur şu sıralarda 6,9910 düzeyinde işlem görüyor.

DOLAR, GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNE KARŞI DEĞER KAYBEDİYOR

100,44 seviyesinden güne başlangıç yapan ABD Dolar Endeksi, 99,84 seviyesine gerileyerek günlük bazda yüzde 0,40 civarı değer kaybı yaşıyor. Endeksteki düşüşle tüm gelişen ülke paraları da yükselişe geçerken TL, rand ve rupi yüzde 1 üzeri kazançlarla dikkat çekiyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
piyasalar yavaş yavaş açiliyor insallah daha iyi günler bizi ülkemizi bekler allah yar ve yardimcimiz olsun esnafimiza bol müşteri calisanimiza emek gayret fakire fukaraya ekmek yemek aş iş versin şükür etmeyi bilmezsek alinterimizi yok olur
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