Dolar alınır mı? Dolar düşer mi? Ünlü bankadan çarpıcı dolar yorumu! Dolar yükselecek mi düşecek mi?

Dolar kuru ile ilgili yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşlar tarafından doların yönünün ne olacağı konusunda yapılan araştırmalar da sürüyor. Özellikle yaşanan her yeni gelişmede dolar alınır mı şimdi sorusuna cevap arayan vatandaşlar tarafından gözler analistlerden gelecek dolar yorum ve değerlendirmelerine çevrildi. Son olarak ünlü yatırım bankası Goldman Sachs Group Inc., ABD seçimleri ve aşı beklentileri doğrultusunda dikkat çekici dolar tahmini yaptı. Peki, dolar yükselir mi düşer mi? Dolar alınır mı bugün? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler ve analistlerin değerlendirmeleri...



DOLAR DÜŞER Mİ?

Joe Biden’ın ABD başkanlık seçimini kazanma ihtimalinin artması ve koronavirüs aşısına dair ilerlemenin yaşanmasıyla beraber Goldman Sachs Group Inc., doların 2018 senesinde görülen düşük seviyelere doğru güçlü bir düşüş yaşayabileceği yönünde tahminde bulundu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar arasında dolar satılır mı sorusuna da cevap aranıyor.

İçlerinde Zach Pandl’ın da yer aldığı Goldman analistleri, risklerin doların zayıflığına doğru yöneldiğini, Donald Trump’ın seçimi kazanması ve aşıda kayda değer bir gecikme olması kombinasyonundan meydana gelecek dolar-pozitif bir sonuç ihtimalinin göreceli olarak düşük gördüklerini belirtti. Aynı zamanda analistler; dolar düşecek mi konusunda da ABD seçimlerinde ‘mavi dalga’ sonucunun ve aşı takvimine dair olumlu haberlerin, ticaret ağırlıklı dolar ile dolar endeksinin 2018 yılındaki dip seviyelere düşmesine yol açabileceğine dair görüşlerini bildirdi.