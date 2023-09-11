DOLAR ALIŞ - FİYATI SON DAKİKA: 11 Eylül 2023 Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 11 Eylül 2023 Pazartesi günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.8404 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7790 liradan, satış fiyatı ise 26.9016 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.49'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7561 TL'den yapan euro şu anda 28.6407 TL alış ve 28.8715 TL satış fiyatına sahip.

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