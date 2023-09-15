DOLAR ALIŞ - FİYATI SON DAKİKA: 15 Eylül 2023 Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip ekranı!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 15 Eylül 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.9462 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9344 liradan, satış fiyatı ise 26.9580 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.01'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7081 TL'den yapan euro şu anda 28.6963 TL alış ve 28.7199 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



